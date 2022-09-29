Беспилотник пересек государственную границу Украины в Сумской области. Далеко залететь не смог: наши защитники сбили его со стрелкового оружия.

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Украинские военные сбивают дроны с автомата

В оперативно-тактической группировке "Сумы" заверили, что российскую "птичку" приземлили навсегда. Беспилотник разбит и со сломанным хвостом.



Все, что осталось от сбитого "Орлана-10" / Фото ОТУ "Сумы"

Подразделения ОТУ "Сумы" имеют современные дрон-пушки, предназначенные для сбивания БПлА. Впрочем, украинские воины умело владеют и стрелковым оружием.

Нашим воинам и из автоматов удается сбивать все враждебное,

– подытожил генерал-майор Александр Нестеренко.

Чем опасен "Орлан-10"

Этот российский беспилотник считается одним из новейших аппаратов такого типа в российской армии. По словам экспертов, такие БПЛА доставляют хлопоты на поле боя. Все потому, что высоко летают (поднимаются на 1,5 – 2 километра), имеют хороший угол обзора, а еще их трудно заглушить.

Орлан-10 может вести аэроразведку и корректировать работу артиллерии. Если беспилотник оборудован маленькой сотовой "вышкой", она может засечь скопление телефонов, что поможет ударить врагу именно туда.

Таких беспилотников у россиян очень много, однако украинские военные пытаются с ними любым способом. По словам командира подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрия Подворчанского, в последние годы в Украине запустили несколько проектов по разработке отечественных современных средств радиоэлектронной борьбы. Они хорошо работают и помогают нашим военным и глушить, и сажать вражеские "Орланы".

О "войне дронов": смотрите видео

Украинские воины умело сбивают вражеские беспилотники

На утро 29 сентября наши воины сбили 955 БпЛА врага.

Недавно оккупанты более 50 раз запускали беспилотники на Юге, в том числе и иранские дроны-камикадзе "Shahed 136". Большинство из них украинские защитники приземлили.

Российские летательные аппараты приземляются и с помощью так называемых антидронов. Наши защитники запрограммируют сбитые беспилотники и используют их против оккупанта.

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