"Орланы" выполняют много функций

Об этом 24 каналу рассказал командир подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский. Он объяснил, что "Орлан" – не просто разведывательный беспилотник, это устройство может выполнять разные функции.

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"Он может быть ретранслятором, может вести радиоразведку, может иметь на борту небольшой РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы – 24 канал), которое будет делать помехи в радиоэфире", – рассказал Подворчанский.

Кроме того, в "Орлане" может быть даже оборудование для считывания абонентов – маленькая сотовая "вышка". Она считывает скопления абонентов, то есть может увидеть скопления телефонов и туда нанесут удар.

Я не скажу, что "Орлан" – это суперкрутой беспилотник. Если мы будем говорить о западных аналогах, то он и рядом не стоял. Но он летает, видит и по нему корректируют,

– констатировал военный.

Украинцы ищут способ уничтожения российских БПЛА

Однако главной проблемой с этими российскими беспилотниками является то, что у россиян их очень много. Следовательно, украинские защитники пытаются всячески с ними бороться.

Подворчанский рассказал, что в последние годы в Украине было запущено несколько проектов по разработке отечественных современных средств радиоэлектронной борьбы. Они хорошо работают и помогают нашим военным и глушить, и сажать вражеские "Орланы".

Он признал, что уничтожить такие БПЛА очень сложно, но "Орланы" подпадают под войну технологий, которые вместе с войной артиллерии продолжаются в Украине. Да, наши военные берут образцы "Орланов", разбирают их, рассматривают и даже внедряют некоторые решения себе.

"Мы снова запускаем "Орланы" уже на нашей земле, пытаемся их сбить, ищем слабые места. И мы будем это делать, пока мы не найдем путь уничтожения этих БПЛА. За что я люблю украинский народ – мы за что-то взялись и мы это доделаем", – подытожил командир подразделения.

Полное интервью с Дмитрием Подворчанским на 24 канале: смотрите видео