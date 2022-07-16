"Орлани" виконують багато функцій

Про це 24 каналу розказав командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський. Він пояснив, що "Орлан" – не просто розвідувальний безпілотник, цей пристрій може виконувати різні функції.

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"Він може бути ретранслятором, може вести радіорозвідку, може мати на борту невеличкий РЕБ (засіб радіоелектронної боротьби – 24 канал), який буде робити перешкодити в радіоефірі", – розказав Подворчанський.

Крім того, в "Орлані" може бути навіть обладнання для зчитування абонентів – маленька стільникова "вишка". Вона зчитує скупчення абонентів, тобто може побачити скупчення телефонів і туди завдадуть удару.

Я не скажу, що "Орлан" – це суперкрутий безпілотник. Якщо ми говоритимемо про західні аналоги, то він і поряд не стояв. Але він літає, бачить і по ньому корегують,

– констатував військовий.

Українці шукають спосіб знищення російських БПЛА

Однак найголовнішою проблемою з цими російськими безпілотниками є те, що у росіян їх дуже багато. Відтак, українські захисники намагаються усіляко з ними боротися.

Подворчанський розповів, що за останні роки в Україні було запущено кілька проєктів з розробки вітчизняних сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Вони добре працюють і допомагають нашим військовим і глушити, і садити ворожі "Орлани".

Він визнав, що знищити такі БПЛА дуже складно, але "Орлани" підпадають під війну технологій, яка поряд з війною артилерії триває в Україні. Так, наші військові беруть зразки "Орланів", розбирають їх, роздивляються, та навіть впроваджують деякі рішення собі.

"Ми знову запускаємо "Орлани" вже на нашій землі, намагаємося їх збити, шукаємо слабкі місця. І ми будемо це робити, допоки ми не знайдемо шлях знищення цих БПЛА. За що я люблю український народ – ми за щось взялися і ми це доробимо", – підсумував командир підрозділу.

Повне інтерв'ю з Дмитром Подворчанським на 24 каналі: дивіться відео