Про деталі повідомляє представник ГУР МО України Андрій Юсов. Він також зазначає, що "гарячі лінії" проєкту "Хочу жить" зараз опрацьовують величезну кількість заявок.

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Українська розвідка розповіла росіянам алгоритм дій, щоб потрапити в полон

Андрій Юсов роз'яснив, як російські солдати можуть здатися в полон Україні. Крім цього він розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо їх вже мобілізували.

Представник розвідки підкреслив, що в Росії вже видали 100 000 повісток. Щойно мобілізованих, скоріш за все, відправлять у найнебезпечніші ділянки фронту, тому їм варто поквапитися і потурбуватися про своє життя.

Зауважимо, що в Україні працює державний проєкт "Хочу жить". Він створений для російських військовослужбовців, що хочуть здатися в полон. Мобілізованим росіянам пропонують зберегти своє життя, зателефонувавши представникам українського командування. Варто зазначити, що за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту надійшло понад 2 000 звернень.

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Шойгу заявляє, що Росія вже мобілізувала 200 000 людей

У Росії триває часткова мобілізація населення. Міністр оборони Сергій Шойгу каже, що в армію прибули 200 000 нових солдатів.

Їхнє навчання планують проводити на 80 полігонах та у 6 навчальних центрах. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Шойгу запевнив, що строковики, які зараз служать в Україні, після демобілізації "зможуть поїхати додому". І додав, що росіяни, набрані на осінньому призові, "будуть направлені до підрозділів, не залучених у "спецоперації".

Зауважте – Перші мобілізовані росіяни вже на передовій: дивіться відео: