Это подчеркивают в утренней сводке Генштаба ВСУ. Как отмечают в ведомстве, враг столкнулся с рядом проблем, связанных с частичной мобилизацией. Так что некоторым россиянам повезло несколько больше, и их вернули домой.

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Мобилизированных россиян возвращают

Как выяснилось, у противника действительно наблюдаются определенные проблемы. У него недостаточно отдельных видов довольствия. И это послужило причиной того, чтобы из учебного центра Молькино Краснодарского края отправили мобилизованный личный состав. "Мобики" вернулись домой в Приморско-Ахтарск.

В чем причина? Прежде их не смогли нормально разместить. Кроме того, на получившим повестку не хватило одежды и продовольствия. Отметим, что это уже прогнозировалось в британской разведке. Аналитики уверяли, что материально обеспечить еще 300 тысяч бойцов Россия не сможет.

Мужчин из Луганска гонят на фронт

Между тем, во временно оккупированном Луганске устроили настоящее сафари на мужчин. Поскольку потери врага колоссальны ежедневно, то личный состав нужно кем пополнять. Так, на фронт отправляют мужчин из Луганска.

Интересно, что перед этим они не проходят ни медицинской комиссии, ни подготовки. После мобилизации их направляют на доукомплектование подразделений. Речь идет о тех, которые понесли наибольшие потери на фронте.

Добавим, что накануне Сергей Гайдай рассказывал об определенном ноу-хау. Тех же мужчин в Луганске начинают разыскивать с помощью дронов. Таким образом враг дает четко понять, что от него не уйдешь.

Также в Генштабе владеют информацией из временно оккупированного Крыма. Известно, что в медицинских закладках Евпатории также наблюдаются определенные проблемы. Там не хватает медицинских средств, которыми должны лечить раненых кафиров. Поэтому не исключено, что из ранга "трехсотых" они получат повышение до двухсотых.

Заметим, что "мобики" сами начинают сдаваться в плен. Так, один из них обратился на "горячую линию" проекта "Хочу жить" еще тогда, когда получил повестку в России. По телефону ему предоставили инструкцию, которая позволила правильно сдаться в плен, не превратившись по меньшей мере в "трехсотого".

Добавим, что именно этого мужчину перебросили на фронт через пять дней с момента мобилизации. То есть ни о какой подготовке и речи быть не может.

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