На цьому наголошують у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Як зазначають у відомстві, ворог стикнувся з низкою проблем, пов'язаних з частковою мобілізацією. Тож декому з росіян пощастило дещо більше, і їх повернули назад додому.

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Мобілізованих росіян завертають

Як з'ясувалося, у ворога дійсно спостерігаються певні проблеми. У нього недостатньо окремих видів забезпечення. І це стало причиною того, щоб з навчального центру Молькино Краснодарського краю відправили мобілізований особовий склад. "Мобіки" повернулися додому до Приморсько-Ахтарська.

У чому причина? Передовсім їх не змогли нормально розмістити. Крім того, на тих, хто отримав повістку, не вистачило одягу та продовольства. Зауважимо, що це вже прогнозували у британській розвідці. Аналітики запевняли, що матеріально забезпечити ще 300 тисяч бійців Росія не зможе.

Чоловіків з Луганська женуть на фронт

Тим часом у тимчасово окупованому Луганську влаштували справжнє сафарі на чоловіків. Оскільки втрати ворога колосальні щодня, то особовий склад потрібно кимось поповнювати. Так, на фронт відправляють чоловіків з Луганська.

Цікаво, що перед тим вони не проходять ані медичної комісії, ані підготовки. Після мобілізації їх скеровують на доукомплектування підрозділів. Мовиться про ті, які зазнали найбільших втрат на фронті.

Додамо, що напередодні Сергій Гайдай розповідав про певне ноу-хау. Тих же чоловіків у Луганську починають розшукувати за допомогою дронів. Таким чином ворог дає чітко зрозуміти, що від нього не втечеш.

Також у Генштабі володіють інформацією з тимчасово окупованого Криму. Відомо, що у медичних закладає Євпаторії також спостерігаються певні проблеми. Там бракує медичних засобів, якими мали б лікувати поранених окупантів. Тож не виключено, що з рангу "трьохсотих" вони отримають підвищення до "двохсотих".

Зауважимо, що "мобіки" самі починають здаватися в полон. Так, один із них звернувся на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жити" ще тоді, коли отримав повістку в Росії. Телефоном йому надали інструкцію, яка дозволила правильно здатися у полон, не перетворившись щонайменше на "трьохсотого".

Додамо, що конкретно цього чоловіка перекинули на фронт через 5 днів з моменту мобілізації. Тобто ні про яку підготовку й мови бути не може.

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