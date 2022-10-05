Оголошення часткової мобілізації має більш значний короткостроковий вплив на російський внутрішній контекст, ніж на війну, взаємодіючи з невдачами Росії на полі бою. Також це загострює розломи в інформаційному просторі, які підривають наративи Путіна.

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Мобілізація впливає на розкол в Росії

Як зазначають аналітики, часткова мобілізація не становить великої загрози в короткостроковій перспективі, оскільки український контрнаступ рухається швидше, ніж мобілізація може дати ефект.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов заявляв, що мобілізація в Росії є "подарунком" Україні, оскільки Кремль опинився у "глухому куті", затиснутим між своїми невдачами та рішучістю утримати те, що він захопив.

Експерти наголосили, що суперечки навколо погано проведеної часткової мобілізації в поєднанні зі значними поразками росіян на фронті лише загострили внутрішню боротьбу між пропутінськими російськими націоналістичними силами.

Мобілізація у Росії: останні новини

Раніше у британській розвідці заявляли, що у Росії є значні проблеми з розміщенням, навчанням, оснащенням і розгортанням мобілізованого та військовозобов’язаного персоналу.

До речі, мобілізованих росіян уже почали відправляти додому. А замість них на фронт без жодної підготовки кидають чоловіків з Луганська.

Самі ж росіяни роблять усе, щоб їх не відправляли на фронт. Так, у місті Рязань громадянин Росії вирішив себе відпалити, бо був незгодний мобілізовуватись.

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