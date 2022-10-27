На это влияет в том числе и то, что российские чиновники продолжают разворовывать свою страну. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Обратите внимание Войну Украина пока не выиграла, потому что у России до сих пор есть одно преимущество, – Яковенко

Россия не сможет мобилизовать ресурс

По его словам, россияне воруют так, будто это в последний раз. Хотя нельзя исключать вероятность того, что режим рухнет, и для них это действительно последний шанс нажиться. Так что ресурсов у России действительно мало.

Их (ресурсы – 24 канал) может и можно было бы использовать, если бы была нормальная власть, если бы они не воровали,

– заметил Гудков.

По мнению российского оппозиционного политика, ситуацию можно было бы изменить, если бы у власти были эффективные управленцы-профессионалы. Однако у Путина этого нет и вряд ли будет.

Гудков рассказал, есть ли у России ресурс на обеспечение армии: смотрите видео

Что ждет российскую экономику

Экономика страны-агрессора не справляется – не может выдать необходимое для войны количество оружия и боеприпасов. Поэтому власти Кремля взялись за введение мобилизационных мер в экономике.

Российский оппозиционный журналист Иван Яковина отметил, что Украине это может сыграть на руку, ведь у России, вероятно, могут начаться еще большие проблемы.

Это означает, что в ближайшее время российская экономика начнет загибаться еще больше,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он отметил, что у России уже есть проблемы с обеспечением оккупационного войска. Однако в будущем ситуация будет еще больше ухудшаться.

Ситуация в России становится все более напряженной: что известно