Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко. По его словам, миф о "2 армии мира" действительно рассыпался. Однако они все еще боеспособны. И их очень много.

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Он предполагает, что российская армия действительно смогла бы захватить большинство европейских стран, кроме Великобритании или Польши. С Украиной совсем другая ситуация. ВСУ – очень боеспособная единица, а украинский народ отчаянно готов к борьбе, чем не могут похвастаться в других европейских странах.

Не думаю, что какая-нибудь европейская страна, кроме Украины, смогла бы выдержать то, что выдержала Украина. Здесь изначально была менее оснащена армия. Но они на протяжении 8 лет учились воевать. Второе – уровень самопожертвования, который есть у украинского народа и армии. Он не характерен для европейских государств,

– отметил Яковенко.

Украинское общество закалилось за годы борьбы против российских оккупантов. И Путину действительно не удалось, что на его пути стали такие люди.

Почему Украина медленно побеждает Россию

По мнению Яковенко, не стоит говорить, что российская армия – это "сброд". Сейчас Украина с определенным количеством западного оружия медленно вытесняет российских захватчиков. Перспективы в ВСУ действительно хорошие, но не стоит недооценивать врага.

Самое неприятное то, что пока у оккупантов есть преимущество в дальнобойной артиллерии и ракетах. Поэтому Россия может безнаказанно бомбить украинские города, запуская ракеты в 2 тысячах километрах от них. Нужно, чтобы Запад наконец предоставил ВСУ действительно дальнобойное оружие.

Ждем, когда Запад начнет давать дальнобойное оружие – артиллерию и ракеты. Это преимущество оккупантов никуда не делось,

– считает Яковенко.

Яковенко объяснил, почему Украина медленно выигрывает войну с Россией: смотрите видео

Добавим, что украинские военные продолжают методически уничтожать российских оккупантов. За прошедшие сутки они отправили "на концерт в Кобзон" еще 480 захватчиков. Теперь общие боевые потери оккупантов составляют 68 900 военных.

Кроме того, защитники уничтожили 2 628 танков, 5 351 боевых бронированных машин, 1 686 артиллерийских систем, 379 реактивных систем залпового огня, 192 средства ПВО. Больше статистики смотрите по ссылке.