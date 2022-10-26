Да, экономика страны-агрессора не справляется – не может выдать необходимое для войны количество оружия и боеприпасов. Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

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Экономика России начнет загибаться еще больше

По его словам, власти Кремля сейчас взялись за введение мобилизационных мер в экономике. Впрочем, для Украины это может сыграть на руку, ведь в стране-агрессоре, вероятно, могут начаться еще большие проблемы.

Это означает, что в ближайшее время российская экономика начнет загибаться еще больше,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он отметил, что у России уже есть проблемы с обеспечением оккупационного войска. Однако в будущем ситуация будет еще больше ухудшаться.

У Сталина работало, но у Путина не будет

Государственный комитет обороны, созданный Сталиным, более или менее работал, поскольку у него были мощные союзники Соединенные Штаты и Великобритания, направлявшие в Советский Союз ресурсы. В то время как у Путина из союзников разве что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Надо воевать, а Путин не умеет, потому он сейчас косплеит Сталина. Не понимая, что он не Сталин и ситуация совсем другая,

– подчеркнул международный обозреватель.

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