Да, экономика страны-агрессора не справляется – не может выдать необходимое для войны количество оружия и боеприпасов. Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Заметьте Черный рынок оружия, грязная бомба, потеря суверенитета: Путин снова наговорил глупостей об Украине
Экономика России начнет загибаться еще больше
По его словам, власти Кремля сейчас взялись за введение мобилизационных мер в экономике. Впрочем, для Украины это может сыграть на руку, ведь в стране-агрессоре, вероятно, могут начаться еще большие проблемы.
Это означает, что в ближайшее время российская экономика начнет загибаться еще больше,
– заметил российский оппозиционный журналист.
Он отметил, что у России уже есть проблемы с обеспечением оккупационного войска. Однако в будущем ситуация будет еще больше ухудшаться.
У Сталина работало, но у Путина не будет
Государственный комитет обороны, созданный Сталиным, более или менее работал, поскольку у него были мощные союзники Соединенные Штаты и Великобритания, направлявшие в Советский Союз ресурсы. В то время как у Путина из союзников разве что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Надо воевать, а Путин не умеет, потому он сейчас косплеит Сталина. Не понимая, что он не Сталин и ситуация совсем другая,
– подчеркнул международный обозреватель.
Полный стрим Екатерины Соляр с Иваном Яковиной: смотрите видео
Ситуация в России: последние новости
- Напряжение внутри России продолжает расти. На фоне провалов на фронте свое недовольство военными усилиями страны-агрессора выражают все больше силовиков, приближенных к Путину. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- В то же время простые россияне больше озабочены бытовыми проблемами, ведь ощущают последствия санкций, наложенных на страну-агрессора из-за войны в Украине. Да, граждан России прежде всего интересует улучшение своего уровня и решение социальных проблем.
- Из-за мобилизации, необходимой для ведения захватнической войны в Украине, Россия вновь переживает падение экономики. Согласно данным аналитиков центробанка, после оглашения "частичного" призыва в сентябре в стране упала потребительская уверенность и усилилась нехватка рабочей силы.