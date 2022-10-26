Так, економіка країни-агресорки не справляється – не може видати необхідну для війни кількість зброї та боєприпасів. Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач та російський опозиційний журналіст Іван Яковина.

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Економіка Росії почне загинатися ще більше

За його словами, влада Кремля наразі взялася за введення мобілізаційних заходів в економіці. Утім, для України це може зіграти на руку, адже в країні-агресорці, ймовірно, можуть початися ще більші проблеми.

Це означає, що найближчим часом російська економіка почне загинатися ще більше,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Він відзначив, що в Росії вже є проблеми з забезпеченням окупаційного війська. Однак у майбутньому ситуація буде ще більше погіршуватися.

У Сталіна працювало, але у Путіна не буде

Державний комітет оборони, створений Сталіним, більш-менш працював, оскільки у нього були потужні союзники Сполучені Штати та Британія, які направляли до Радянського Союзу ресурси. Тоді як у Путіна з союзників хіба самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

Треба воювати, а Путін не вміє, тому він зараз косплеїть Сталіна. Не розуміючи, що він не Сталін і ситуація зовсім інша,

– підкреслив міжнародний оглядач.

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