Кремль з усіх сил намагається диктувати свою інформаційну повістку, однак виходить у нього це дуже погано. Окрім бездоказових вкидів про розробку біологічної зброї, "брудної бомби" та втратою України суверенітету, Путін нічого "толкового" не сказав. Усе-таки відчувається певна "криза" російської пропаганди: ворожий диктатор і до того звучав зовсім непереконливо, а тепер його ще й просто нецікаво слухати.
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Найбезглуздіше з виступу Путіна
Відомо, що захід був присвячений зустрічі з головами спецслужб СНД. Лідер держави-терористки своїм ротом виголосив такі тези:
- Світ змінюється та стає багатополярним.
- Деякі країни "використовують" тактику шантажу та прямого залякування на просторі СНД.
- Україна практично втратила суверенітет і нею безпосередньо керує США.
- Українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів, а зараз накачують озброєнням.
- США використовують Україну як таран проти Росії.
- Диверсія на "Північних потоках" – це знищення загальноєвропейської енергетичної інфраструктури.
Якщо у вас сталева психіка, можете спробувати самі пересвідчитись у тому, який маразм наговорив російський диктатор. Однак попереджаємо – це може бути небезпечно для вашого здоров'я.
Виступ Путіна на засідання 25 жовтня: дивіться фрагмент відео з росЗМІ
Однак була й певна "новизна" у звернення Путіна, він сказав, що в Україні формується чорний ринок зброї та "є ризик" потрапляння до рук зловмисників ПЗРК та високоточної зброї. Ну, і згадав диктатор новостворений фейк про "брудну бомбу" та звичні для нас "сєкрєтниє лабораторії".
Путін говорить про лабораторії в Україні: дивіться фрагмент з його виступу
Останні новини про президента Росії
- Нагадаємо, нещодавно президент Путін зустрівся з главою Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Напевно, йому ніхто не нагадав випити таблетки, бо наговорив він дуже багато дурниць.
- І це не лише жарт – Путін справді хворий. Стало відомо, що він схуднув на 8 кілограмів і кашляє. У Росії кажуть про те, що в диктатора серйозні проблеми зі здоров'ям.