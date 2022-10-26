Кремль з усіх сил намагається диктувати свою інформаційну повістку, однак виходить у нього це дуже погано. Окрім бездоказових вкидів про розробку біологічної зброї, "брудної бомби" та втратою України суверенітету, Путін нічого "толкового" не сказав. Усе-таки відчувається певна "криза" російської пропаганди: ворожий диктатор і до того звучав зовсім непереконливо, а тепер його ще й просто нецікаво слухати.

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Найбезглуздіше з виступу Путіна

Відомо, що захід був присвячений зустрічі з головами спецслужб СНД. Лідер держави-терористки своїм ротом виголосив такі тези:

Світ змінюється та стає багатополярним.

Деякі країни "використовують" тактику шантажу та прямого залякування на просторі СНД.

Україна практично втратила суверенітет і нею безпосередньо керує США.

Українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів, а зараз накачують озброєнням.

США використовують Україну як таран проти Росії.

Диверсія на "Північних потоках" – це знищення загальноєвропейської енергетичної інфраструктури.

Якщо у вас сталева психіка, можете спробувати самі пересвідчитись у тому, який маразм наговорив російський диктатор. Однак попереджаємо – це може бути небезпечно для вашого здоров'я.

Виступ Путіна на засідання 25 жовтня: дивіться фрагмент відео з росЗМІ

Однак була й певна "новизна" у звернення Путіна, він сказав, що в Україні формується чорний ринок зброї та "є ризик" потрапляння до рук зловмисників ПЗРК та високоточної зброї. Ну, і згадав диктатор новостворений фейк про "брудну бомбу" та звичні для нас "сєкрєтниє лабораторії".

Путін говорить про лабораторії в Україні: дивіться фрагмент з його виступу

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