Про це 24 каналу розповів експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, "брудна бомба" – болюче місце американських спецслужб вже більш ніж 10 років.

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Як наголосив Ступак, американські спецслужби вже більш ніж 10 років мають головний біль у вигляді "брудної бомби". Довгий час були певні побоювання, що терористи з Близького Сходу придбають ядерні відходи в одній з країн колишнього СРСР, зроблять з них бомбу та підірвуть в одному з міст США чи Європи.

Спецслужби витрачали безліч зусиль, грошей, щоб унеможливити передачу радіоактивних матеріалів по всьому світу. Агенти постійно працюють. Це як "червона шмата". Вони одразу на це кидаються,

– зазначив Ступак.

Він припускає, що у такий спосіб окупанти хочуть натиснути на Сполучені Штати, щоб ті переконали Україну сісти за стіл переговорів. Зрозуміло, що зараз росіянам потрібне певне перемир'я, щоб зібрати ресурси та через певний час продовжити війну.

Попри все, ця ідея виявилася абсолютно недієздатною. Захід жорстко відреагував на звинувачення окупантів щодо створення "брудної бомби" в Україні.

В росіян своя логіка – трафаретна, шаблонна, некреативна. Якщо їм здається, що ідея ідеальна, то вона на 100% не спрацює, – підкреслив Ступак.

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