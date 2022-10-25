Зі всього зрозуміло, що риторика Росії про "брудну" бомбу спрямована на реалізацію конкретних цілей. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Росіяни "залізли" у "цугцванг"
Фахівець розповів, що російська істерика щодо "брудної бомби" – це інформаційна операція, щоб тиснути на партнерів України та намагатися "відмити" Росію від образу держави-терориста".
Це більше виглядає як агонія. Росіяни бомбили цивільні об'єкти в Україні, бо вони нічого не можуть зробити на полі бою, тому вдаються до таких операцій. У них "цугцванг": що б окупанти не зробили – стає тільки гірше,
– підкреслив Нарожний.
Експерт також переконаний, що кремлівська риторика щодо теми "брудної" бомби – це більше не військова, а політична інформаційна "операція".
"Всі країни світу дуже бояться ядерної зброї й зрозуміло чому: на довгий час забруднять якусь частину території, це може поширитись на Європу і на інші країни світу, тому така "непереносність" ядерної зброї", – пояснив оглядач.
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Москва хоче зруйнувати підтримку України
Фахівець переконаний, що цей "закид" зробили для того, щоб якимсь чином розбити союз України з Європою та США.
Росія каже, мовляв, Україна – терорист, який хоч "брудну" бомбу використати. Коли росіяни кажуть, що Україна таке зробить, то з великою ймовірністю, вони самі готуються це зробити,
– зауважив аналітик.
За його словами, якщо ворог умовно плануватиме таку "акцію" в районі населених пунктів Олешки та Раденське, то 30-кілометрову зону довкола них можуть забруднити "на сотні й навіть тисячі років".
"Навіщо їм це – я навіть не можу уявити. Якщо вони відступатимуть, то будуть це робити саме на тому напрямку та йти по забрудненій радіацією території, що буде нелогічно", – вказав Нарожний.
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Росія лякає світ "брудною бомбою" в Україні: що відомо
- 23 жовтня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу зателефонував у Міноборони Франції, Туреччини та Британії та заявив, що Україна нібито хоче застосувати "брудну бомбу".
- Президент України Володимир Зеленський зауважив, що якщо Росія телефонує та розповідає, що нібито Україна щось подібне готує, то це означає, що Росія вже все це і підготувала самостійно.
- Після цього міністр оборони України Олексій Резніков запросив до України моніторингові місії ООН та МАГАТЕ і сказав, що для них відкриті усі ядерні об'єкти. При цьому він наголосив, що українська сторона вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.
- Крім того, експерти вважають, заяви Кремля робилися для залякування західних партерів, які допомагають Україні.
- Водночас Франція, Туреччина та Велика Британія відреагували на дзвінок Шойгу і скептично поставилися до нових кремлівських "лякалок".
- Крім того, речник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Кремль отримає належну відповідь – незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.