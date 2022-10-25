Из всего ясно, что риторика России о "грязной бомбе" направлена на реализацию конкретных целей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Россияне "залезли" в "цугцванг"

Специалист рассказал, что российская истерика по поводу "грязной бомбы" – это информационная операция, чтобы давить на партнеров Украины и пытаться "отмыть" Россию от образа государства-террориста".

Это больше походит на агонию. Россияне бомбили гражданские объекты в Украине, потому что они ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким операциям. У них "цугцванг": что бы захватчики не сделали - становится только хуже,

– подчеркнул Нарожный.

Эксперт также убежден, что кремлевская риторика по теме "грязной бомбы" – это больше не военная, а политическая информационная "операция".

"Все страны мира очень боятся ядерного оружия и понятно почему: на долгое время загрязнят какую-то часть территории, это может распространиться на Европу и другие страны мира, поэтому такая "непереносимость" ядерного оружия", — пояснил обозреватель.

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Специалист убежден, что этот "упрек" сделали для того, чтобы как-то разбить союз Украины с Европой и США .

Россия говорит, мол, Украина – террористы, желающие использовать "грязную бомбу". Когда россияне говорят, что Украина такое сделает, то с большой вероятностью, они сами готовятся это сделать.

– заметил аналитик.

По его словам, если враг будет условно планировать такую "акцию" в районе населенных пунктов Олешки и Раденское, то 30-километровую зону вокруг них могут запачкать "на сотни и даже тысячи лет".

"Зачем им это – я даже не могу вообразить. Если они будут отступать, то будут это делать именно на том направлении и идти по загрязненной радиацией территории, которая будет нелогично", – указал Нарожный.

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