Из всего ясно, что риторика России о "грязной бомбе" направлена на реализацию конкретных целей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Россияне "залезли" в "цугцванг"
Специалист рассказал, что российская истерика по поводу "грязной бомбы" – это информационная операция, чтобы давить на партнеров Украины и пытаться "отмыть" Россию от образа государства-террориста".
Это больше походит на агонию. Россияне бомбили гражданские объекты в Украине, потому что они ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким операциям. У них "цугцванг": что бы захватчики не сделали - становится только хуже,
– подчеркнул Нарожный.
Эксперт также убежден, что кремлевская риторика по теме "грязной бомбы" – это больше не военная, а политическая информационная "операция".
"Все страны мира очень боятся ядерного оружия и понятно почему: на долгое время загрязнят какую-то часть территории, это может распространиться на Европу и другие страны мира, поэтому такая "непереносимость" ядерного оружия", — пояснил обозреватель.
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Москва хочет разрушить поддержку Украины
Специалист убежден, что этот "упрек" сделали для того, чтобы как-то разбить союз Украины с Европой и США .
Россия говорит, мол, Украина – террористы, желающие использовать "грязную бомбу". Когда россияне говорят, что Украина такое сделает, то с большой вероятностью, они сами готовятся это сделать.
– заметил аналитик.
По его словам, если враг будет условно планировать такую "акцию" в районе населенных пунктов Олешки и Раденское, то 30-километровую зону вокруг них могут запачкать "на сотни и даже тысячи лет".
"Зачем им это – я даже не могу вообразить. Если они будут отступать, то будут это делать именно на том направлении и идти по загрязненной радиацией территории, которая будет нелогично", – указал Нарожный.
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Россия пугает мир "грязной бомбой" в Украине: что известно
- 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу позвонил по телефону в Минобороны Франции, Турции и Британии и заявил, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу".
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то подобное готовит, то это означает, что Россия уже все это и подготовила самостоятельно.
- После этого министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и сказал, что для них открыты все ядерные объекты. При этом он подчеркнул, что украинская сторона требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума.
- Кроме того, эксперты считают, что заявления Кремля делались для запугивания западных партеров, помогающих Украине.
- В то же время Франция, Турция и Великобритания отреагировали на звонок Шойгу и скептически отнеслись к новым кремлевским "пугалкам".
- Кроме того, представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что Кремль получит надлежащий ответ – независимо от того, использует ли он так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.