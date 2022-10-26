Раніше Радбез ООН обговорив "брудну бомбу" на закритому засіданні. Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ нібито "задоволена" нарадою, оскільки "змогла підвищити рівень обізнаності".

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У Росії немає доказів створення Україною "брудної бомби"

Така, Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН для обговорення питання про "брудну бомбу". Втім, заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі розповів, що Росія не надала жодних нових доказів на користь своїх тверджень.

Ми не бачили і не чули жодних нових доказів,

– заявив Каріукі.

До того ж він назвав твердження Росії "брехливими звинуваченнями". За словами Каріукі, це "чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися".

Цинічні заяви Росії про "брудну бомбу"

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