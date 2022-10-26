Раніше Радбез ООН обговорив "брудну бомбу" на закритому засіданні. Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ нібито "задоволена" нарадою, оскільки "змогла підвищити рівень обізнаності".
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У Росії немає доказів створення Україною "брудної бомби"
Така, Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН для обговорення питання про "брудну бомбу". Втім, заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі розповів, що Росія не надала жодних нових доказів на користь своїх тверджень.
Ми не бачили і не чули жодних нових доказів,
– заявив Каріукі.
До того ж він назвав твердження Росії "брехливими звинуваченнями". За словами Каріукі, це "чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися".
Цинічні заяви Росії про "брудну бомбу"
- Раніше на закритому засіданні заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що докази про "брудну бомбу" були передані західним колегам.
- У міноборони Росії заявили, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною".
- Також Сєргєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".
- Військовий експерт Павло Нарожний заявив, що риторика Росії про "брудну" бомбу спрямована на реалізацію конкретних цілей.
- За словами Нарожного, російська істерика щодо "брудної бомби" – це інформаційна операція, щоб тиснути на партнерів України та намагатися "відмити" Росію від образу держави-терориста".
- Експерти вважають, що заяви Кремля робилися для залякування західних партерів, які допомагають Україні.
- Водночас Франція, Туреччина та Велика Британія скептично поставилися до кремлівських "лякалок".
- Крім того, речник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Кремль отримає належну відповідь – незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.
- Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов також відреагував на фейк про "брудну бомбу". Він заявив, що у Кремлі сидять психічно нездорові люди.
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