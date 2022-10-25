Ідея стендапу Шойгу полягала в тому, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готова її підірвати на власній території, щоб буцімто підставити Росію та спровокувати гнів НАТО (альянс декілька разів перед цим натякав, що в разі застосування росіянами неконвенційної зброї проти України, миттєво знищить усе відомство Шойгу як не суходолі, так і в повітрі, над водою та під нею).

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Телефонні терористи

Після того, як співрозмовники російського чиновника дали тому зрозуміти, що вважають його історію блефом (відповідні релізи стали мало не відразу доступні ЗМІ, як і офіційні коментарі НАТО), Росія не зупинилась й повторила спроби, цього разу за допомогою очільника Генштабу Росії Герасимова та міністра іноземних справ Лаврова. Останній навіть пообіцяв підняти це питання в ООН.

Україна розцінила демарш Росії, як нервову спробу здійснити хоч якусь ескалацію, спростувала усі домисли ворога та запросили перевірити всі закиди експертів МАГАТЕ.

Хохма

Про що конкретно говорив Шойгу з міністрами оборони країн НАТО невідомо, проте, "чернетку" та фабулу розмови вранці в неділю оприлюднили пропагандистські ручні ЗМІ Кремля.

Текст повідомлення викликає великі питання. Складається враження, що його готували сценаристи ток-шоу Андрія Малахова. Але ні, це РИА "Новости" – еліта російських пропагандистів, які реалізують інформаційні спецоперації авторства топових авторів з розвідки та під її контролем і супроводом. Подальші події це засвідчили.

Тобто, маємо справу з максимумом, на що спроможна Росія та її так звана "еліта", а насправді – зібрання жертв деградації. Цю ситуацію краще за все описує старий анекдот: "і з цією хохмою він їде до Одеси?".

На думку пропагандистів та їхніх кураторів, Україна готує "брудну бомбу". Таке завдання (Увага!) поставлене перед "Східним Гірничо-збагачувальним комбінатом" у місті Жовті Води та Інститутом ядерних досліджень НАН України у Києві. Схоже, автори просто купилися на термін "збагачувальний" та увімкнули фантазію. А ще – передивилися "Бондіани", там теж постійно щось збагачують і потім хочуть підірвати.

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На думку авторів замітки, перші мають щось там збагатити (Вікіпедія ж не дарма писала, що у Жовтих Водах є уранові рудники), а другі виготовити ту саму "брудну бомбу".

Але й це ще не все, далі "РИА Новости" пише, що нібито Київ звернувся до Лондона, аби той передав Україні компоненти ядерної зброї. На випадок, якщо з Жовтими Водами нічого не вийде.

Звісно, це повна нісенітниця, що не витримує жодної критики, проте, це зовсім не заважає російським ЗМІ підхопити цю тему та розкрутити її до рівня головної новини тижня. З іншого боку, а коли і що їм заважало розкручувати маячню та самим у це повірити?

24 канал проаналізував, чому заяви Росії про "брудну бомбу" – це фейк, ба більше –недолугий і провальний.

"Брудна бомба": що про неї відомо

Для початку варто з'ясувати, що таке "брудна бомба". Почнімо з того, що такого терміну не існує в науковому та військовому середовищі. Це журналістський штамп часів боротьби з "Аль-Каїдою". Більшість ЗМІ, коли говорять про "брудну бомбу", мають на увазі малопотужний ядерний боєприпас.

Що таке брудна бомба Це радіологічна зброя, різновид зброї масового ураження. Малопотужний ядерний боєприпас – це контейнер з радіоактивними ізотопами та власне бомбою, тобто – зарядом вибухової речовини. Під час підриву контейнер з ізотопами руйнується, а радіоактивна речовина розсіюється ударною хвилею. Ударна хвиля та вітер може рознести небезпечні ізотопи на відстань від кількох кварталів до кількох десятків кілометрів. Кількість жертв може обчислюватись десятками людей.



Фактично, це такий собі "міні-Чорнобиль". Але потрібно враховувати, що потужність вибухів на ЧАЕС складала близько 450 кілотон у тротиловому еквіваленті, тобто в даному випадку не "міні", а "міні в якомусь доволі великому ступені".

На щастя, за всю історію людства, використання "брудної бомби" не було зафіксовано, хоча на зорі атомної ери відповідні програми мали США, Велика Британія та СРСР. Проте, вони були доволі швидко згорнуті, коли з'ясувалося, що ця зброя діє за принципом –багато шуму з нічого, тобто є дорогою та складною іграшкою з мінімальним ефектом, тобто ураженням, навіть меншим, ніж від застосування хімічної зброї (також нині забороненою, проте, Росія цю заборону порушувала як в Сирії, так і на теренах ЄС).

Важливо Чи може Росія підставити Україну з "брудною" бомбою і навіщо роблять такі заяви

Декілька років на зламі тисячоліть "брудною бомбою" лякали світові ЗМІ, коли писали, що вона може бути у Бін Ладена. Також засвітилася тут і Росія – у 1995 році і центрі Москви знайшли контейнер з радіоактивним Цезієм-137. Його нібито викрали десь у Челябінську ледь не чеченські бойовики на чолі з Шамілем Басаєвим, який нібито власноруч і повідомив журналістам "НТВ" про цей контейнер.

За десять років опальний російський олігарх Борис Березовський констатував, що в чеченських партизанів є власна портативна ядерна бомба, чим налякав рештки тих, хто ще йому вірив.

Знову призабуту "лякалочку" дістали з шухляди лише в 2022 році. Проте, дивного тут нічого нема. Березовський з 2005 році заявляв, що повідомляв про "бомбу" очільника ФСБ Патрушева. Нині ж Патрушев є одним із архітекторів вторгнення в України та чи не головним російським "яструбом".

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Чи має Україна можливості створити "брудну бомбу"

Довідково! Наразі Україна видобуває уран (у тих самих Жовтих Водах, наприклад), проте, не збагачує його. Україна не має власного заводу для збагачення "мирного атому", а тому купує ядерне паливо в американських партнерів з Westinghouse, також до початку вторгнення купувала у росіян.

Власний завод зі збагачення урану – питання не одного дня, а багатьох років. Наша країна дійсно має відповідні технології (ще радянські), проте, це реально дуже дорого (мільярди доларів). Тут не допоможе ніякий краудфандинг, навіть якщо Притула та Стерненко знову об'єднаються та оголосять про те, що "цей час настав".

Ще один аспект, що між "збагаченнями" є різниця. Збагачення "мирного атому" – ц е 4 – 5%, натомість "зброєвий уран" – це приблизно 90% (а перед цим – не забувайте про синтез урану у плутоній). Це зовсім інші технології та гроші.

Крім того, таємну роботу подібного роду неможливо приховати (спитайте про це в Ірану), тим більше, що Україна відкрита для всіх видів перевірок та на регулярній основі працює з МАГАТЕ, зокрема, з цього питання.

Таким чином, повторити слідом за уродженкою Києва Голдою Мейр легендарну фразу "По-перше, ми не маємо ядерної зброї, по-друге, у разі потреби обов'язково її застосуємо", ми не можемо.

Цікаво! У теорії "небезпечними ізотопами" можуть бути не лише "класичні" Уран-235 чи Плутоній-239, але й менш "дієві" радіонукліди, наприклад згаданий вище Цезій-137 (який ще 27 років тому можна було спокійно знайти у Москві). Він більш поширений і, відповідно, за ним менше контролю.



Зокрема, цей радіонуклід використовують у медицині. Втім, у такому разі це буде, швидше, вибух заради вибуху. Крім того, радіонукліди залишають чіткий слід та мають свою "приписку" – експертам не буде складно з'ясувати походження матеріалів і дати відповідь на питання "хто це зробив" й, очевидно, – не сплутати з ураном чи плутонієм.

Також застосування "брудної бомби" нічого не змінює – воно ніяк не вплине на хід війни, де Росія програє та слабшає з кожним днем та втрачає загарбані українські землі.

Не забуваймо, що Україна – правова держава, яка дотримується зобов'язань, зокрема, й Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (після приєднання до цієї ініціативи українська ядерна зброя опинилася в Росії).

Важливим аспектом є також і те, що, на відміну від Росії, Україною керують адекватні люди, які ніколи не віддадуть команду підривати щось "ядерне" на території власної держави та ризикувати на десятки років вбити екологію та підірвати здоров'я власних громадян.

Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" абсурдна. По-перше, Україна є відданою стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: ми не маємо "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, Росія часто звинувачує інших у тому, що планує сама,

– спростував Дмитро Кулеба російський фейк.

Що це було

Тоді постає питання, а що ж це, до біса, було? А це була класична Росія. Та сама, яка після вторгнення 24 лютого 2022 року заявляла, що вдерлася до нашої країни та розпочала відкритий геноцид українського народу, щоб зупинити неіснуючу "українську ядерну програму". Згодом "платівку змінили" на українські біолабораторії, що "видумали COVID-19" та інші смертельні віруси. Їх навіть "знаходили" та показували по "Першому каналу" та іншим російських помийках.

Вже пролунали заяви про те, що Україна має намір створити власну ядерну зброю, і це не пуста бравада. Україна дійсно має всі радянські ядерні технології та засоби доставки такої зброї, зокрема, також оперативно-тактичні ракети "Точка-У", також ще радянської конструкції, дальність яких перевищує 100 кілометрів... З появою в Україні зброї масової поразки ситуація в світі, у Європі, особливо для нас, для Росії, зміниться кардинальним чином. Ми не можемо не реагувати на цю реальну небезпеку, тим більше повторюю, що західні покровителі можуть сприяти появі в Україні такої зброї, щоб створити ще одну загрозу нашій країні, – заявляв Путін 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення.

Звісно, ніяких заяв про “власну ядерну зброю” Україна не робила. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Радбезі ООН спеціально для "недолугих" наголосив, що Україна не має планів з відновлення свого ядерного потенціалу.

А ще були "українські гуси", що мали переносити "генетичну зброю" та вбивати виключно росіян, причому, всупереч тезі Путіна про "один народ".

А паралельно з тим Росія захоплювала Чорнобильську АЕС, штурмувала "рудий ліс" та рила в ньому шанці, кілька разів обстрілювала фізико-технічний інститут в Харкові, де є небезпечний об'єкт – ядерна установка "Джерело нейтронів". Росія захопила Запорізьку АЕС та взяла у заручники весь персонал станції, крім того, розмістила там військову техніку та регулярно обстрілювала небезпечний об'єкт, наражаючи світ на "нову Фукусіму".

Що робили окупанти в "рудомі лісі" – дивіться відео:

Росія навмисно будувала маршрути польотів своїх ракет над іншими українськими АЕС, добре знаючи, що російська високоточна зброя – зовсім не надійна і геть не високоточна.

Згадайте також ядерні погрози Путіна та постійні вкиди про "Посейдони", "Сармати", атомні потяги та інший радіоактивний попіл. А ще були заяви про підготовку "київського режиму" до "провокації" з хімічною зброєю…

Про що це говорить? Лише про те, що хтось загрався. Крикам "вовки" вже ніхто не вірить, а план "ескалація заради деескалації" провалився – світ давно зрозумів, чим є Росія, а тому не відійде від свого курсу на перемогу України.

Реакція світу на російські спроби ядерного шантажу виглядає приблизно так / скриншот

Ні мобілізація, ні атаки на цивільну інфраструктуру та спроби спровокувати в Україні гуманітарну катастрофу, ні ядерний шантаж росіянам не допоможуть. Доказом цього є жорстка та рішуча реакція заходу на спроби Кремля розповісти про "брудну бомбу". Росія сама себе жене до прірви. Нехай так і буде.

Росія нагнітає істерію через "брудну бомбу" – дивіться відео: