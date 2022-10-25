Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що Україні немає жодного зиску з того, щоб узагалі здійснити вибух за допомогою "брудної" бомби.

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Навіщо Росія заговорила про "брудну" бомбу

Нарожний зазначив, що росіяни хочуть розбити коаліцію цивілізованого світу з Україною. Вони вже намагалися постійно робити натяки на те, що Україна нібито перепродає третім країнам зброю, яку отримала від Заходу. Однак цим окупанти нічого не домоглися.

Наступний шлях – вони зараз хочуть коаліцію розбити за допомогою ядерної зброї. Тому що з технічного погляду її зробити дуже просто. Теоретично у нас є технічна можливість зробити таку бомбу,

– сказав військовий експерт.

Однак, зауважив він, є одне "але". Усі матеріали, які потрібні для того, щоб зробити "брудну" бомбу, перебувають під жорстким контролем міжнародних інституцій. І немає жодних підтверджень того, що ми намагалися починати це робити.

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Чи можливо, що росіяни самі таке зроблять

Нарожний вважає, що сценарій того, що росіяни самі таке зроблять для того, щоб звинуватити Україну, справді можливий. Для цього окупанти можуть просто привезти своє паливо, підірвати й заявити, що це воно було, наприклад, з Чорнобильської АЕС. Адже близько 90% усього палива на наших атомних електростанціях – російського виробництва.

Він зауважив, що в Україні видобувається уран. Однак у нас немає установки зі збагачення урану. Це дуже складний процес. Тому Україна завжди видобувала уранову руду, передавала її в Росію, де її збагачували, після чого вже відправляли нам.

Чому Росія програє? Тому що є Україна, в якої є найпотужніший бойовий дух, висока мораль, і є зброя всіх наших союзників. І їхнє головне завдання – розбити цю коаліцію. І вони для цього все роблять,

– наголосив Нарожний.

Однак, додав військовий експерт, Україні немає жодного зиску з того, що ми могли б здійснити такий вибух. А ймовірність того, що хтось у цивілізованому світі повірить скаженому маніяку, який у XXI столітті розв'язав величезну сухопутну війну в центрі Європи, є нульовою.

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