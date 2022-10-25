Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу наголосив, що Росія відчує наслідки у будь-якому випадку.

Увага МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі

Незалежно від того, чи вона використає "брудну бомбу" або ядерну бомбу. Ми дуже чітко дали це зрозуміти,

– зазначив Прайс.

Що відомо про спекуляції Росії

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".

В Інституті вивчення війни заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

Після брехливих тверджень Шойгу міністр МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, щоб той направив експертів на українські ядерні об'єкти, де, згідно з фейками російської пропаганди, розробляють "брудну бомбу".

Дивіться також – Про що говорили Шойгу й глава Пентагону: відео