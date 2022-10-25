Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу наголосив, що Росія відчує наслідки у будь-якому випадку.

Увага МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі

Незалежно від того, чи вона використає "брудну бомбу" або ядерну бомбу. Ми дуже чітко дали це зрозуміти,
– зазначив Прайс.

Що відомо про спекуляції Росії

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