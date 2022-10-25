Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге подчеркнул, что Россия ощутит последствия в любом случае.

Внимание МАГАТЭ недавно осматривал один из двух ядерных объектов в Украине: были ли там запрещенные вещи

Независимо от того, использует ли она "грязную бомбу" или ядерную бомбу. Мы очень четко дали это понять,

– отметил Прайс.

Что известно о спекуляциях России

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

В Институте изучения войны заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.

После лживых утверждений Шойгу министр МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы тот направил экспертов на украинские ядерные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают "грязную бомбу".

Смотрите также – О чем говорили Шойгу и глава Пентагона: видео