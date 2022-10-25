Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге подчеркнул, что Россия ощутит последствия в любом случае.

Внимание МАГАТЭ недавно осматривал один из двух ядерных объектов в Украине: были ли там запрещенные вещи

Независимо от того, использует ли она "грязную бомбу" или ядерную бомбу. Мы очень четко дали это понять,
– отметил Прайс.

Что известно о спекуляциях России

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