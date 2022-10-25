Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси таким образом ответил на запрос Украины. Он отметил, что инспекторы были на ядерном объекте всего месяц назад и не обнаружили никакой незадекларированной ядерной деятельности.

Внимание США и Украина на уровне министров и генштабов обсудили упреки России в "грязной бомбе"

В сообщении агентства отмечается, что МАГАТЭ знают о заявлениях России "о якобы деятельности на двух ядерных объектах в Украине".

Гросси подтвердил, что оба объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются его инспекторами.

МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад, и все наши выводы отвечали декларациям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено ни одной незадекларированной ядерной деятельности или материалов,

– сказал Гросси.

Заметим, что речь идет о Запорожской АЭС, которую МАГАТЭ инспектировало в сентябре. К слову, на территории станции с тех пор находятся инспекторы международной комиссии.

Что такое "грязная бомба" Это контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и оно распыляется ударной волной. Взрыв приведет к радиационному заражению почвы, воды, очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.

Кратко об абсурдных заявлениях России

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

В Институте изучения войны заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.

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