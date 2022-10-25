Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси таким образом ответил на запрос Украины. Он отметил, что инспекторы были на ядерном объекте всего месяц назад и не обнаружили никакой незадекларированной ядерной деятельности.

Внимание США и Украина на уровне министров и генштабов обсудили упреки России в "грязной бомбе"

В сообщении агентства отмечается, что МАГАТЭ знают о заявлениях России "о якобы деятельности на двух ядерных объектах в Украине".

Гросси подтвердил, что оба объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются его инспекторами.

МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад, и все наши выводы отвечали декларациям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено ни одной незадекларированной ядерной деятельности или материалов,
– сказал Гросси.

Заметим, что речь идет о Запорожской АЭС, которую МАГАТЭ инспектировало в сентябре. К слову, на территории станции с тех пор находятся инспекторы международной комиссии.

Что такое "грязная бомба"

Это контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и оно распыляется ударной волной. Взрыв приведет к радиационному заражению почвы, воды, очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.

Кратко об абсурдных заявлениях России

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