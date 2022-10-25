Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі таким чином відповів на запит України. Він зазначив, що інспектори були на ядерному об'єкті лише місяць тому і не виявили жодної незадекларованої ядерної діяльності.

Увага США та Україна на рівні міністрів і генштабів обговорили закиди Росії щодо "брудної бомби"

У повідомленні агентства зазначається, що МАГАТЕ знають про заяви Росії "про нібито діяльність на двох ядерних об'єктах в Україні".

Гроссі підтвердив, що обидва об'єкти перебувають під гарантіями МАГАТЕ й регулярно відвідуються його інспекторами.

МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Там не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів,
– сказав Гроссі.

Зауважимо, що мова про Запорізьку АЕС, яку МАГАТЕ інспектувало у вересні. До слова, на території станції відтоді перебуваються інспектори міжнародної комісії.

Що таке "брудна бомба"

Це контейнер з радіоактивним ізотопом та зарядом вибухової речовини. При підриві контейнер руйнується і вона розпорошується ударною хвилею. Вибух призведе до радіаційного зараження ґрунту, води, осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях.

Коротко про абсурдні заяви Росії

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