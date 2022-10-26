Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, "грязная бомба" – болезненное место американских спецслужб уже более 10 лет.
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США жестко контролируют этот вопрос
Как отметил Ступак, американские спецслужбы уже более 10 лет имеют головную боль в виде "грязной бомбы". Долгое время были опасения, что террористы с Ближнего Востока приобретут ядерные отходы в одной из стран бывшего СССР, сделают из них бомбу и взорвутся в одном из городов США или Европы.
Спецслужбы тратили множество усилий, денег, чтобы сделать невозможным передачу радиоактивных материалов по всему миру. Агенты постоянно работают. Это как "красная тряпка". Они сразу на это бросаются,
– отметил Ступак.
Он предполагает, что таким образом оккупанты хотят нажать на Соединенные Штаты, чтобы те убедили Украину сесть за стол переговоров. Понятно, что сейчас россиянам нужно определенное перемирие, чтобы собрать ресурсы и через время продолжить войну.
Тем не менее эта идея оказалась абсолютно недееспособной. Запад жестко отреагировал на обвинения оккупантов по созданию "грязной бомбы" в Украине.
У россиян своя логика – трафаретная, шаблонная, некреативная. Если им кажется, что идея идеальна, то она на 100% не сработает,
– подчеркнул Ступак.
Ступак объяснил, зачем россияне распространяют фейки о "грязной бомбе": смотрите видео
Россияне распространяют бред о "грязной бомбе" в Украине: главное
- Еще 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал названивать представителям минобороны США, Франции, Британии и Турции. Там он бросался обвинениями в сторону Украины, что она якобы хочет применить "грязную бомбу".
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если Россия рассказывает о таких вещах, то что-то подобное готовит использовать против Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников сразу же пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и подчеркнул, что для их проверки открыты все ядерные объекты.
- Франция, Великобритания и США не поверили обвинениям оккупантов. А представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что Кремль получит соответствующий ответ – независимо от того, использует ли он "грязную бомбу" или ядерную бомбу.
- Оккупанты дошли до того, что обсуждали это на закрытом заседании в Совбезе ООН. Однако они не смогли предоставить никаких доказательств того, что Украина создает такую бомбу.