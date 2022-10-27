На це впливає зокрема й те, що російські посадовці далі продовжують розкрадати свою країну. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Зверніть увагу Війну Україна поки не виграла, бо в Росії досі є одна перевага, – Яковенко
Росія не зможе мобілізувати ресурс
За його словами, росіяни крадуть так, ніби це в останній раз. Хоча не можна виключати ймовірність того, що режим впаде й для них це дійсно останній шанс нажитися. Тож ресурсів в Росії дійсно мало.
Їх (ресурси – 24 канал) може і можна було б використати, якби була нормальна влада, якби вони не крали,
– зауважив Гудков.
На думку російського опозиційного політика, ситуацію можна було б змінити, якби при владі були ефективні управлінці-професіонали. Однак у Путіна цього немає й навряд буде.
Гудков розповів, чи є в Росії ресурс на забезпечення армії: дивіться відео
Що чекає на російську економіку
Економіка країни-агресорки не справляється – не може видати необхідну для війни кількість зброї та боєприпасів. Тож влада Кремля наразі взялася за введення мобілізаційних заходів в економіці.
Російський опозиційний журналіст Іван Яковина зазначив, що для України це може зіграти на руку, адже в Росії, ймовірно, можуть початися ще більші проблеми.
Це означає, що найближчим часом російська економіка почне загинатися ще більше,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
Він відзначив, що в Росії вже є проблеми з забезпеченням окупаційного війська. Однак у майбутньому ситуація буде ще більше погіршуватися.
Ситуація в Росії стає дедалі напруженішою: що відомо
- Напруга всередині країни-агресорки продовжує рости. На фоні провалів на фронті, своє невдоволення військовими зусиллями країни-агресорки висловлюють все більше наближених до Путіна силовиків. Зокрема й очільник Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин.
- Крім того, російські "еліти" розпочали внутрішню боротьбу у Кремлі. Вони не хочуть брати відповідальність за "результат" у війні проти України, тому сподіваються знайти винного. Ним може стати міністр оборони Сєргєй Шойгу.
- Складні часи впливають й на російську економіку, яка переживає падіння через мобілізацію, яка необхідна для ведення загарбницької війни в Україні. Згідно з даними аналітиків, після оголошення у вересні "часткового" призову в країні впала споживча впевненість та посилилась нестача робочої сили.