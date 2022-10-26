Прикладом такої боротьби може слугувати риторика щодо можливого усунення з посади міністра оборони Сєргєя Шойгу. Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Війна між "баштами Кремля"

Експерт зазначив, що російські "еліти" фактично визнали, що їхня країна не зможе перемогти у війні проти України.

"Башти Кремля" розуміють, що Росія програє, тому не хочуть мати стосунок до цього. Навпаки – вони хочуть скористатися цим, щоб перемогти іншу "башту". Така боротьба між ними була завжди. Ці конфлікти є демонстрацією, що ніхто не хоче брати відповідальність за "результат", який вони вже порахували для себе – тобто поразку,

– пояснив оглядач.

За його словами, на тлі такої боротьби "певні сили" починають звинувачувати у провалах міністра оборони Сєргєя Шойгу.

"Щодо "брудної бомби" – Шойгу почав всім телефонувати через те, що він захотів нагадати про своє існування. До цього були заяви Кадирова, Прігожина і Стрємоусова, які хотіли його відсторонити. З усім тим, було враження, що Гєрасімова і Шойгу усувають взагалі від влади", – додав аналітик.

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Фактор Золотова

На думку Уса, також у Росії було багато розмов, що Шойгу можуть замінити на главу "Росгвардії" Віктора Золотова.

Золотов зберігає близькість до певних кіл в Кремлі. Попри всі поразки в Україні, він зберігає свій вплив і його ще побоюються. Можливо саме тому його розглядали як заміну Шойгу, позаяк він найкраще для цього підходить,

– переконаний експерт.

Він вказав, що боротьба між "елітами" у Росії може спричинити внутрішні усобиці у Росії після відходу Путіна.

"У Росії вибудували модель, коли всі співіснують і є один "імператор"... Тому після Путіна може бути "війна всіх проти всіх", – резюмував аналітик.

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