В британской разведке убеждены, что Россия уже больше вовлекает региональных чиновников в систему нацбезопасности, чтобы отвлечь критику общественности от центрального руководства.

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В разведке также напомнили, что 24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал указ о новом режиме уровней боевой готовности.

Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что более активное привлечение региональных чиновников, вероятно, частично направлено на то, чтобы предотвратить критику общественности от национального руководства. Кремль применял подобный подход в кризис COVID-19. В разведке убеждены, что России будет сложнее изолировать российское общество от последствий войны.

Как повлияла на россиян война

Похоже, что россияне начинают о чем-то догадываться. Многочисленные санкции, запрет на въезд в другие страны и частичная мобилизация уже несколько повлияли на настроения населения России.

Но, к сожалению, и этого недостаточно, чтобы они начали презирать Путина и захотели свергнуть его с власти. Судя по исследованиям, в стране все еще хотят перемен. Но уже не столь активно.

Россияне хотели бы улучшить свой уровень жизни и решить социальные проблемы. Кроме того, они были не против отставки ряда чиновников и завершения так называемой "спецоперации".

В Москве продолжается "частичная мобилизация", но местным СМИ запретили об этом сообщать. По данным разведки, российские власти остановили работу так называемых "мобильных мобилизационных пунктов", а также приостановили практику "облав" на военнообязанных в общественных местах.

Также недавно в украинской разведке рассказали, при каких условиях возможен переворот против Владимира Путина. Там уверены, что лишить власти диктатора сможет только бунт людей.

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