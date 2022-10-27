У британській розвідці переконані, що Росія вже більше залучує регіональних чиновників у систему нацбезпеки, аби відвернути увагу критики громадськості від центрального керівництва.

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У розвідці також пригадали, що 24 жовтня прем'єр-міністр Росії Михаїл Мішустін заявив, що мер Москви Сєргєй Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії. Це сталося після того, як Владімір Путін підписав указ новий режим рівнів бойової готовності.

Цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід, спрямований на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв'язаної Росією проти України,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більш активне залучення регіональних чиновників, ймовірно, частково спрямоване на те, щоб відвернути критику громадськості від національного керівництва. Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. У розвідці переконані, що нині Росії буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків війни.

Як вплинула на росіян війна

Схоже, що росіяни починають про щось здогадуватися. Численні санкції, заборона на в'їзд в інші країни та часткова мобілізація вже ж таки дещо вплинули на настрої населення Росії.

Та, на жаль, і цього не достатньо, щоб вони почали зневажати Путіна та захотіли скинути його зі влади. Судячи з досліджень, у країні усе ще хочуть змін. Але вже не настільки активно.

Росіяни таки хотіли б покращити свій рівень життя та розв'язати соціальні проблеми. Крім того, вони були не проти відставки низки чиновників і завершення так званої "спецоперації".

У Москві продовжується "часткова мобілізація", але місцевим ЗМІ заборонили про це повідомляти. За даними розвідки, наразі російська влада зупинила роботу так званих "мобільних мобілізаційних пунктів", а також призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях.

Також нещодавно в українській розвідці розповіли, за яких умов можливий переворот проти Владіміра Путіна. Там переконані, що позбавити влади диктатора зможе тільки бунт людей.

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