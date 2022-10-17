Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк наголосив, що наразі переворот проти Путіна неможливий. Мовляв, "верхівка" Кремля не зацікавлена у змінах, а ті, хто навіть виступає проти диктатора – бояться йти на кардинальні зміни.

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Хто може "скинути" Путіна

Він зазначив, що серед оточення Путіна є притомні люди, які розуміють критичність ситуації. Проте вони ніколи не стануть рупором якихось зрушень.

За словами представника ГУР МО, є ймовірність, що може збунтуватися вулиця. Однак це станеться тоді, коли кількість загиблих на війні в Україні буде переважати за сотні тисяч.

"Це відбудеться тоді, коли кількість загиблих на війні буде не десятки, а сотні тисяч. Народ поки що теж зомбований пропагандою і заляканий силовиками. Усі розуміють, що усі рішення одноосібно ухвалює єдина особа. Люди можуть жити в злиднях, але вони все одно не підуть проти свого царя. А от коли буде сотні тисяч трупів – це вже буде інша ситуація", – запевнив він.

Також Черняк зазначив, що росіяни, які тісно співпрацюють з українською розвідкою чітко усвідомлюють ситуацію та знають, що їх очікує крах. Вони теж сподіваються на бунт вулиці.

Але водночас вони не можуть змусити себе ініціювати щось на кшталт внутрішнього перевороту. Вони чекають на вулицю. Коли підніметься вулиця, тоді до бунтів приєднаються й представники правлячої "верхівки". У всіх структурах, у кожному міністерстві є люди, які готові доєднатися до цього процесу. Коли їхній "корабель" буде справді йти на дно, знайдеться чимало тих, хто відхреститься від Путіна",

– додав представник ГУР МО.

Нагадаємо. У Росії триває часткова мобілізація. Окупанти вигадали схему, як брати у військовозобов'язаних гроші й попри це вручати повістки. Під неї потрапили студенти, абітурієнтам приватних університетів із державною акредитацією пообіцяли бронь від мобілізації.

Режиму Путіна залишилося недовго

Нещодавно радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що режиму Путіна залишилося недовго. Він переконаний, що ухвалені рішення Владіміра Владіміровіча лише наближають повалення теперішнього порядку в державі-терористці.

Після того, як вони заплатять за навчання гроші, отримують повідомлення від прокуратури. Та через анонімну заяву повідомляє, що всі, хто фейково вступив до "Синергії", порушили закон

Також Росія заблокувала сайт "Хочу жить", який був створений для бойовиків, які хочуть здатися в полон. Зазначимо, що за останні кілька тижнів, після оголошення часткової мобілізації в Росії, на "гарячі лінії" проєкту надійшло понад 2 000 звернень.

Варте уваги – Мобілізація путіна провалюється – дивіться відео