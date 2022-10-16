Російська пропаганда з усіх сил намагається приховати стратегічні та тактичні поразки Кремля, однак уже очевидно, що режиму Путіна залишилось недовго. Михайло Подоляк переконаний, що останні ухвалені рішення Владіміра Владіміровіча лише наближають повалення теперішнього порядку в державі-терористці.

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Путін сам створив план своєї поразки

Якщо почитати новини ворожої держави, можна зрозуміти, що сам диктатор "доклав чимало зусиль" для своєї поразки, яка є неминучою. Подоляк назвав російського президента "геніальним" стратегом і в чотирьох тезах розписав, що засвідчує демонтаж "путінського авторитаризму". За його словами, це:

тотальна мобілізаційна зачистка вулиць міст;

швидка підготовка бомбосховищ у Москві;

самостріли мобілізованих у Білгороді;

арешти генералів та конфлікт у ближньому оточенні.

Кінець Росії уже скоро настане

Вкладу російського президента у занепад свого режиму заперечувати не варто, однак потрібно розуміти, що найбільша заслуга у близькій поразці Кремля лежить на плечах Збройних Сил України.

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Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, коли українська армія деокупує Херсон. За його словами, це станеться уже в жовтні.

Втеча росіян з Півдня нашої держави означатиме повний провал Путіна. Окрім того, в Інституті з вивчення війни повідомили, що ЗСУ також прориваються на Сході. Наші солдати уже підступають до Сєвєродонецька.

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