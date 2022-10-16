Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що під Москвою підпалили черговий військкомат.

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Росіяни клеять дурня

Давидюк зазначив, що російська опозиція повинна більш жорстко виступати проти Путіна. Зокрема, й команда Навального могла б винести свого лідера з в'язниці, а з неї зробити Бастилію і просто спалити її. Потім піти у Кремль, захопити владу і сказати, що війна закінчилась, Україно, ось усі ваші території включно з Кримом, вибачте, будь ласка, каємось, ось вам трильйон репарацій.

Однак команда Навального грає дурня, мовляв, вона нічого не може, у неї все важко і вона підпадає під закон. Під який закон? Чому ви слухаєте закони злочинця? Їх злочинець узяв під приціл і зараз розповідає, якими повинні бути закони. В Україні навіть діти знають, що злочинні накази можна не виконувати. Вони ж усі дурня клеять,

– зауважив політолог.

Він додав, що це роблять і олігархи, і політичні лідери, які хочуть Росією керувати в майбутньому. Виходьте на площу, зносьте режим і беріть владу. Це означає, що покоління команди Навального не готове взяти владу.

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В Україні Януковича швидко прибрали

Політолог продовжив, що коли в Україні Янукович почав виходити з політичних берегів і розповідати, як жити Україні, а також убивати людей, нападати на студентів, його просто змели. Росіяни могли б так само зробити, а вони бояться.

"Команда Навального – молодці. Листи – це добре. Однак політичною партією вона так і не стала. Вони залишились фондом боротьбою з корупцією, хорошими людьми, які працюють по міжнародних грантах і їздять на тренінги", – наголосив Давидюк.

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