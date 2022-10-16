Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что под Москвой подожгли очередной военкомат.

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Россияне клеят дурака

Давидюк отметил, что российская оппозиция должна более жестко выступать против Путина. В частности, и команда Навального могла бы вынести своего лидера из тюрьмы, а из нее сделать Бастилию и просто сжечь ее. Потом пойти в Кремль, захватить власть и сказать, что война закончилась, Украина, вот все ваши территории, включая Крым, извините, пожалуйста, раскаиваемся, вот вам триллион репараций.

Однако команда Навального играет дурака, мол, она ничего не может, у нее все тяжело и подпадает под закон. Под какой закон? Почему вы слушаете законы преступника? Их преступник взял под прицел и сейчас рассказывает, какими должны быть законы. В Украине даже дети знают, что преступные приказы не выполняются. Они же все дурака клеят,

– отметил политолог.

Он добавил, что это делают и олигархи, и политические лидеры, желающие Россией руководить в будущем. Выходите на площадь, сносите режим и берите власть. Это значит, что поколение команды Навального не готово взять власть.

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Политолог продолжил, что когда в Украине Янукович начал выходить из политических берегов и рассказывать, как жить Украине, а также убивать людей, нападать на студентов, его просто смели. Россияне могли бы так же поступить, а они боятся.

"Команда Навального – молодцы. Письма – это хорошо. Однако политической партией она так и не стала. Они остались фондом борьбой с коррупцией, хорошими людьми, работающими по международным грантам и ездящими на тренинги", – подчеркнул Давидюк.

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