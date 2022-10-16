Российская пропаганда изо всех сил пытается скрыть стратегические и тактические поражения Кремля, однако уже очевидно, что режиму Путина осталось недолго. Михаил Подоляк убежден, что последние принятые решения Владимира Владимировича лишь приближают свержение нынешнего порядка в государстве-террористе.

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Путин сам создал план своего поражения

Если почитать новости враждебного государства, можно понять, что сам диктатор "приложил немало усилий" для своего поражения, которое является неизбежным. Подоляк назвал российского президента "гениальным" стратегом и в четырех тезисах расписал, что свидетельствует о демонтаже "путинского авторитаризма". По его словам, это:

тотальная мобилизационная зачистка улиц городов;

быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве;

самострелы мобилизованных в Белгороде;

аресты генералов и конфликт в близком окружении.

Конец России уже скоро наступит

Вклад российского президента в упадок своего режима возражать не стоит, однако нужно понимать, что наибольшая заслуга в близком поражении Кремля лежит на плечах Вооруженных Сил Украины.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, когда украинская армия деоккупирует Херсон. По его словам, это произойдет уже в октябре.

Бегство россиян с Юга нашего государства будет означать полный провал Путина. Кроме того, в Институте по изучению войны сообщили, что ВСУ также прорываются на Востоке. Наши солдаты уже подступают к Северодонецку.

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