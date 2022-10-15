14 октября русские войска продолжали наземные атаки Донецкой области. Только за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки россиян около 13 населенных пунктов Донецкой области.

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Эксперты указали на вероятно уязвимое место оккупантов

Российские СМИ сообщали, что украинские диверсионно-разведывательные группы часто обследуют российские позиции у Золотаровки, расположенной в Северодонецком районе, к востоку от Северска.

Эксперты из Института изучения войны убеждены, что это может указывать на то, что российские позиции у Белогоровки могут быть уязвимыми.

Золотаровка на карте:

Напомним, 19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Белогоровка в Луганской области полностью зачищена и перешла под полный контроль ВСУ.

Куда пытались наступать россияне в Донецкой области

За прошедшие сутки российские захватчики пытались активно вести наступление в Донецкой области. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага, в частности, в районах населенных пунктов: Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

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