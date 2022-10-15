14 жовтня російські війська продовжували наземні атаки Донецької області. Лиш за минулу добу Сили оборони України відбили атаки росіян біля 13 населених пунктів Донецької області.

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Експерти вказали на ймовірно вразливе місце окупантів

Російські ЗМІ повідомляли, що українські диверсійно-розвідувальні групи часто обстежують російські позиції біля Золотарівки, що у Сєвєродонецькому районі, на схід від Сіверська.

Експерти з Інституту вивчення війни переконані, що це може вказувати на те, що російські позиції біля Білогорівки можуть бути вразливими.

Золотарівка на карті:

Нагадаємо, 19 вересня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Білогорівка на Луганщині повністю зачищена та перейшла під повний контроль ЗСУ.

Куди намагались наступати росіяни на Донеччині

Впродовж минулої доби російські загарбники намагались активно вести наступ на Донеччині. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога, зокрема, в районах населених пунктів: Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

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