Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк подчеркнул, что в настоящее время переворот против Путина невозможен. Мол, верхушка Кремля не заинтересована в переменах, а те, кто даже выступает против диктатора – боятся идти на кардинальные перемены.
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Кто может "свергнуть" Путина
Он отметил, что в окружении Путина есть сознательные люди, которые понимают критичность ситуации. Однако они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов.
По словам представителя ГУР МО, есть вероятность, что может взбунтоваться улица. Однако это произойдет, когда количество погибших на войне в Украине будет превышать сотни тысяч.
"Это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает единственный человек. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов – это уже будет другая ситуация", – заверил он.
Также Черняк отметил, что россияне, тесно сотрудничающие с украинской разведкой, четко осознают ситуацию и знают, что их ожидает крах. Они тоже надеются на бунт улицы.
Но в то же время они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут улицу. Когда поднимется улица, к бунтам присоединятся и представители правящей "верхушки". Во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, готовые присоединиться к этому процессу. Когда их "корабль" будет действительно идти ко дну, найдется немало тех, кто открестится от Путина,
– добавил представитель ГУР МО.
Режиму Путина осталось недолго
- Недавно советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что режиму Путина осталось недолго. Он убежден, что принятые решения Владимира Владимировича лишь приближают свержение нынешнего порядка в государстве-террористе.
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