Тепер на російських каналах значно частіше можна почути нову "причину" війни проти України. Окупанти хочуть провести в Україні "повну десатанізацію".

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Росіяни хочуть "десатанізувати" Україну

Рамзан Кадиров перед заявив, що війна проти України тепер є джихадом проти українського "сатанізму".

Згодом ці заяви розширив помічник секретаря ради безпеки Росії Олексій Павлов. Він заявив, що українським суспільством керують "фанатики", які прагнуть відмовитися від цінностей російської православної церкви, ісламу та юдаїзму".

У чому сенс таких заяв

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це робиться з метою задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах.

Ці заяви можуть свідчити про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у Збройних силах Росії,

– заявили в Інституті вивчення війни.

Також експерти нагадали, що нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах.

Кадиров закликав стирати українські міста з лиця Землі

Нещодавно Кадиров закликав стирати українські міста з лиця землі. Так він "навчає" російських окупантів відповідати на атаки наших воїнів.

Росіяни й без цього безперервно обстрілюють критичну інфраструктуру, об'єкти енергетики та намагаються залишити українців без світла, газу і води.

Дослідники розповіли, що стратегія, якої дотримуються окупанти, називається "урбіцид". Його вживають, коли загарбники умисно знищують міста та житлові квартали.

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