Мобілізованим у Росії зовсім не солодко, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Так, у Володимирській області "мобіки" скаржаться на масову захворюваність серед військовослужбовців.

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На "мобіків" усі чхати хотіли

Один з чоловіків, з яким спілкувалися журналісти, розповів про ситуацію. Він представився заступником командира взводу у навчальній частині Коврова. За його словами, "мобіків" загнали в один барак.

Приміщення, розповідає він, розраховане на 60 людей, але перебуває в ньому 125. Тож не дивно, що невдовзі у бійців почалися проблеми зі здоров'ям, які ширилися з блискавичною швидкістю. Заступник командира додав, що багато "мобіків" кашляють. У деяких із них кашель супроводжується кров'ю. Але про жодну медичну допомогу не йдеться. Її ніхто не поспішає надавати.

Солдати бідкаються, що командування намагається всіляко уникати призовників. Відтак, їхні проблеми нікому розв'язувати. Про карантинну зону, ясна річ, ніхто і не задумувався. "Мобіків" просто відправили до міста, щоб ті зробили флюорографію, та й усе. Водночас їм виписали антибіотики, які не дозволяють їм комфортно пересуватися.

Росія шукає способи посилити своє військо

Передовсім зауважимо, що окупанти пробують завербувати афганських командос. Як зазначив головний редактор Defence Express Іван Киричевський, їх уже можуть готувати до війни проти України. На його думку, афганські командос можуть бути ефективніші за зеків-вагнерівців або "чмобіків", яких женуть на забій.

Тим часом у Росії ще й дозволили відправляти на війну в'язнів, засуджених за тяжкі злочини. Таким чином ворог позбувається тих, кого утримувати державним коштом ніхто не збирається. Зауважимо, що за це проголосували у держдумі, скасувавши формальну заборону, що діяла раніше.

До слова, можуть мати проблеми ті росіяни, які виїхали з країни з початком повномасштабного вторгнення. Їх можуть визнати іноагентами.

Наостанок нагадаємо про моральний дух "мобіків". Так, на одному з шикувань росіянин буквально розплакався. У нього почалася істерика, під час якої він наголошував, що став м'ясом. І що усвідомлює, що з фронту він взагалі не зможе повернутися.

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