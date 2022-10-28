Мобилизированным в России совсем не сладко, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Так, во Владимирской области "мобики" жалуются на массовую заболеваемость среди военнослужащих.

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На "мобиков" все чихать хотели

Один из мужчин, с которым общались журналисты, рассказал о ситуации. Он представился заместителем командира взвода в учебной части Коврова. По его словам, "мобиков" загнали в один барак.

Помещение, рассказывает он, рассчитано на 60 человек, но находится в нем 125. Неудивительно, что вскоре у бойцов начались проблемы со здоровьем, которые распространялись с молниеносной скоростью. Заместитель командира добавил, что многие "мобики" кашляют. У некоторых из них кашель сопровождается кровью. Но ни о какой медицинской помощи речь не идет. Ее никто не спешит предоставлять.

Солдаты жалуются, что командование пытается всячески избегать призывников. Следовательно, их проблемы некому решать. О карантинной зоне, конечно, никто и не задумывался. "Мобиков" просто отправили в город, чтобы те сделали флюорографию, и все. В то же время, им выписали антибиотики, которые не позволяют им комфортно передвигаться.

Россия ищет способы усилить свое войско

Прежде всего заметим, что оккупанты пытаются завербовать афганских коммандос. Как отметил главный редактор Defence Express Иван Киричевский, их уже могут готовить к войне против Украины. По его мнению, афганские коммандос могут быть эффективнее зэков-вагнеровцев или "чмобиков", которых гонят на убой.

Тем временем в России еще и разрешили отправлять на войну заключенных, осужденных за тяжкие преступления. Таким образом враг избавляется от тех, кого содержать за государственный счет никто не собирается. Заметим, что за это проголосовали в госдуме, отменив действовавший ранее формальный запрет.

К слову, могут испытывать проблемы те россияне, которые выехали из страны с началом полномасштабного вторжения. Их могут признать иноагентами.

Напоследок напомним о моральном духе "мобиков". Так, на одном из построений россиянин буквально расплакался. У него началась истерика, во время которой он подчеркивал, что стал мясом. И что отдает себе отчет, что с фронта он вообще не сможет вернуться.

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