Мобилизированным в России совсем не сладко, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Так, во Владимирской области "мобики" жалуются на массовую заболеваемость среди военнослужащих.

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На "мобиков" все чихать хотели

Один из мужчин, с которым общались журналисты, рассказал о ситуации. Он представился заместителем командира взвода в учебной части Коврова. По его словам, "мобиков" загнали в один барак.

Помещение, рассказывает он, рассчитано на 60 человек, но находится в нем 125. Неудивительно, что вскоре у бойцов начались проблемы со здоровьем, которые распространялись с молниеносной скоростью. Заместитель командира добавил, что многие "мобики" кашляют. У некоторых из них кашель сопровождается кровью. Но ни о какой медицинской помощи речь не идет. Ее никто не спешит предоставлять.

Солдаты жалуются, что командование пытается всячески избегать призывников. Следовательно, их проблемы некому решать. О карантинной зоне, конечно, никто и не задумывался. "Мобиков" просто отправили в город, чтобы те сделали флюорографию, и все. В то же время, им выписали антибиотики, которые не позволяют им комфортно передвигаться.

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