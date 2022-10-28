На этом сделали акцент в Институте по изучению войны. Составители отчета отметили, что ЧВК "Вагнера" продолжает развивать свои возможности для ведения войны в Украине.

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Вагнеровцев оснащают авиацией и техникой

По данным аналитиков, у них появляются средства для ведения воздушной войны. Кроме того, техническое оснащение сравнимо с аналогичным в регулярном российском войске.

Как отметил один российский военный блоггер, ЧВК "Вагнера" набирает солдат для формирования или пополнения экипажей ЗРК "Панцирь-С1", ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Пока вагнеровцы не могут похвастаться собственными боевыми самолетами. Но вскоре все может измениться, ведь российские военные все больше надежд возлагают именно на бойцов Пригожина. Так, российские источники и BBC подтвердили существование, по меньшей мере, одного авиационного отряда Вагнера. Он управлял самолетами Су-25, которыми атаковали на Востоке Украины в мае 2022 года.

Военный блоггер сообщил, что приобретение вагнеровцами боевых самолетов – признак того, что бойцы "повара Путина" стали "примером контрактной армии, к которой все эти годы стремилось минобороны России". И все это свидетельствует, что ППК "Вагнер", с высокой долей вероятности, становится параллельной армией на уровне минобороны страны-агрессорки.

Пригожин откровенно противостоит армии России

Отметим, что как Пригожин, так и Кадыров выражают свое недовольство действиями российской регулярной армии. Правда, первый не боится критиковать высшее руководство, а второй традиционно ползает, чтобы не потерять свое влияние.

Тем временем в ряды вагнеровцев массово набирают заключенных, у которых ВИЧ и гепатит С. Они получают специальные браслетики, посредством которых их идентифицируют. Последние помогают медикам отсеивать тех, кому нужно будет оказывать помощь.

Ранее стало известно, что Пригожин был тем единственным из близкого окружения Путина, кто публично критиковал действия диктатора. Он отмечал, что высшее военное руководство не справляется со своими обязанностями, поэтому ему приходится едва ли не все брать на себя.

И хотя внутренних проблем хватает, Пригожин продолжает набирать заключенных на войну. Во время одной из своих речей он был откровенен с теми, кто может стать "пушечным мясом". Мол, "дороги назад нет". Да и правда, обратно только в пакетах.

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