В последние дни мы часто вспоминали Пригожина, чья "линия Вагнера" должна была бы защитить оккупантов от контрнаступления ВСУ. И именно он оказался жесточайшим критиком Путина.

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Пригожин лично выразил недовольство

Как сообщают чиновники из США, общавшиеся с журналистами, Пригожин вообще сорвался с цепи. "Повар Путина" решил лично раскритиковать главу Кремля. Мол, его военное командование не справляется с ситуацией на фронте. Сразу оговоримся, что соответствующую риторику Пригожин вот уже несколько недель не прекращает.

И здесь следует понимать, что Путин может попасть в ловушку. Смелость Пригожина возникла на фоне того, что войско России фактически проигрывает в войне против Украины. В то же время влияние самого "повара Путина" продолжает расти. А еще это еще раз демонстрирует нам, что внутри военного руководства страны-агрессора все совсем плохо.

Напряжение между Пригожиным и Шойгу растет

Прежде всего следует отметить, что Пригожин не столько разочарован Путиным, сколько министерством обороны своей же страны. Но поскольку диктатор из Кремля считает действия военного руководства правильными, то "собаки лают" и на него.

Сам же Пригожин имеет более напряженные отношения именно с Сергеем Шойгу. И этот момент заслужил отдельное выступление разведки США. На этом сделал акцент чиновник, общавшийся с журналистами.

В отчете говорится об возмущении действиями минобороны России. Пригожин жалуется, что в нем уже слишком много надежд возлагают именно на ЧВК Вагнера. В то же время наемники из его войск не получают достаточное финансирование, а также ресурсы. И это влияет на их деятельность на фронте.

Напомним, что ранее Пригожин критиковал региональные власти в России. Он предложил строительство "линии Вагнера" и на территории страны-агрессора во избежание якобы возможного наступления ВСУ. Но претворять в жизнь его замысел не спешат, поэтому "повар Путина" заявил, что ответные действия угрожают безопасности самих россиян.

Мы же добавим, что The Washington Post еще 7 октября писал о том, что в близком окружении Путина недовольны его действиями. Тогда имя критика не озвучивали, но после этой публикации не возникает никаких сомнений, что им был именно Пригожин.

В Кремле назревает раскол

Следует понимать, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ чиновники Кремля поделились на два лагеря. Одни ищут способы сесть за стол переговоров, а другие готовы воевать чуть ли не до последнего россиянина.

И если одни выразили свое несогласие, связанное с незаконной аннексией территорий временно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Другие продолжают планировать очередные ракетные атаки и террор мирного населения.

Пригожин сам себя причисляет к тем, кто входит во фракцию "войны к победе". И именно по этой причине "повар Путина" продолжает сведение линии защиты в Луганской области. Это, считают эксперты из Института по изучению войны, свидетельствует о его желании перейти в глубокую оборону.

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