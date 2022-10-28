На цьому зробили акцент в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що ПВК "Вагнера" продовжує розвивати свої можливості для ведення війни в Україні.

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Вагнерівців оснащують авіацією і технікою

За даними аналітиків, у них з'являються засоби для ведення повітряної війни. Крім того, технічне оснащення можна порівняти з аналогічним у регулярному російському війську.

Як зазначив один російський військовий блогер, ПВК "Вагнера" набирає солдатів для формування або ж поповнення екіпажів ЗРК "Панцир-С1", ЗРК С-300, вертольотів і штурмовиків, фахівців з радіоелектронної боротьби.

Наразі вагнерівці не можуть похизуватися власними бойовими літаками. Але невдовзі все може змінитися, адже російські військові все більше надій покладають саме на бійців Прігожина. Так, російські джерела та BBC підтвердили існування щонайменше одного авіаційного загону Вагнера. Він керував літаками Су-25, якими атакували на Сході України у травні 2022 року.

Військовий блогер повідомив, що придбання вагнерівцями бойових літаків – ознака того, що бійці "кухаря Путіна" стали "прикладом контрактної армії, до якої всі ці роки прагнуло міноборони Росії." І все це свідчить, що ПВК "Вагнер", з високою долею ймовірності, стає паралельною армією на рівні з міноборони країни-агресорки.

Прігожин відверто протистоїть армії Росії

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