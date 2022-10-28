На цьому зробили акцент в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що ПВК "Вагнера" продовжує розвивати свої можливості для ведення війни в Україні.

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Вагнерівців оснащують авіацією і технікою

За даними аналітиків, у них з'являються засоби для ведення повітряної війни. Крім того, технічне оснащення можна порівняти з аналогічним у регулярному російському війську.

Як зазначив один російський військовий блогер, ПВК "Вагнера" набирає солдатів для формування або ж поповнення екіпажів ЗРК "Панцир-С1", ЗРК С-300, вертольотів і штурмовиків, фахівців з радіоелектронної боротьби.

Наразі вагнерівці не можуть похизуватися власними бойовими літаками. Але невдовзі все може змінитися, адже російські військові все більше надій покладають саме на бійців Прігожина. Так, російські джерела та BBC підтвердили існування щонайменше одного авіаційного загону Вагнера. Він керував літаками Су-25, якими атакували на Сході України у травні 2022 року.

Військовий блогер повідомив, що придбання вагнерівцями бойових літаків – ознака того, що бійці "кухаря Путіна" стали "прикладом контрактної армії, до якої всі ці роки прагнуло міноборони Росії." І все це свідчить, що ПВК "Вагнер", з високою долею ймовірності, стає паралельною армією на рівні з міноборони країни-агресорки.

Прігожин відверто протистоїть армії Росії

Зауважимо, що як Прігожин, так і Кадиров висловлюють своє незадоволення діями російського регулярного війська. Правда, перший не боїться критикувати вище керівництво, а другий – традиційно плазує, щоб не втратити свій вплив.

Тим часом до лав вагнерівців масово набирають в'язнів, у яких ВІЛ і гепатит С. Вони отримують спеціальні браслетики, за допомогою яких їх ідентифікують. Останні допомагають медикам відсіювати тих, кому потрібно буде надавати допомогу.

Раніше стало відомо, що Прігожин був тим єдиним з близького оточення Путіна, хто публічно критикував дії диктатора. Він наголошував, що вище військове керівництво не справляється зі своїми обов'язками, тож йому доводиться ледь не все брати на себе.

І хоч внутрішніх проблем вистачає, Прігожин продовжує набирати в'язнів на війну. Під час однієї зі своїх промов він був відвертим з тими, хто може стати "гарматним м'ясом". Мовляв, "дороги назад немає". А й правда, назад лише у пакетах.

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