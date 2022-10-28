Відповідну заяву зробили в Інституті з вивчення війни. Аналітики зазначають, що Путін не полишає спроб відкинути ідею суверенітету України. Таким чином президент Росії робить все можливе, щоб переговорів між Києвом і Москвою не відбулося.
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Путін продовжує плодити маразматичні заяви
Під час свого виступу на Валдаї 27 жовтня, Путін продовжив заперечувати суверенітет України. Він у своїй промові наголосив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути винятково Росія, яка буцімто "створила" нашу державу.
Диктатор з Кремля повторив, що це "історичний факт", а також вкотре повторив наратив про "один народ". За запевненнями Путіна, цей самий "один народ" помилково розділили на "різні держави".
Укладачі звіту підкреслюють, що заяви Путіна – заперечення юридичного факту, що Україна – суверенна держава. Сама Росія визнавала як цей факт, так і те, що українці – самостійна нація. Натомість його заяви про "один народ" можуть свідчити про одне: диктатор з Кремля намагається знищити як українську державу, так і стерти з лиця землі поняття про український народ.
Владімір Путін не може ніяк змиритися з ідеєю про існування незалежної української національної ідентичності. А заяви, які він озвучує, у парі з повномасштабним вторгненням наштовхують аналітиків на нові припущення.
В Інституті з вивчення війни вважають, що ці дії схиляють до думки, чи є війна Росії проти України геноцидом. Адже юридично геноцид – дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу.
Зауважимо, що про геноцид упродовж цих понад восьми місяців активно говорять як політики, так і аналітики. А закатовані та вбиті українці у Маріуполі, Волновасі, Бучі, Ірпені, Ізюмі, Лимані та інших населених пунктах це лише доказують.
Що ще скандального наговорив Путін
- Під час свого виступу він вирішив озвучити чергову причину так званої "спецоперації". За словами диктатора з Кремля, у всьому винен рух тектонічних плит.
- Не минулося і без згадок про "брудну бомбу" в Україні. За словами Путіна, по всіх закутках нашої країни збиратимуть залишки ядерного палива. З них зроблять ту саму бомбу, яку випустять з "Точки-У", намагаючись звинуватити Росію у ядерному ударі (закочуємо очі).
- Якогось милого він ще й згадав Майдан. Президент Росії не розуміє, навіщо він стався. На думку диктатора, люди зібралися, щоб "показати, хто в домі хазяїн".
- Водночас Путін заговорив про мир. Він прикинувся котом Леопольдом і заголосив про "давайте жити дружно, давайте вести діалоги". Диктатор під час свого виступу бідкався, що ніхто не хоче з ним співпрацювати. Воно й не дивно, адже навіть руку тиснути кривавому президенту ніхто не хоче.
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