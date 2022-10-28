Відповідну заяву зробили в Інституті з вивчення війни. Аналітики зазначають, що Путін не полишає спроб відкинути ідею суверенітету України. Таким чином президент Росії робить все можливе, щоб переговорів між Києвом і Москвою не відбулося.

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Путін продовжує плодити маразматичні заяви

Під час свого виступу на Валдаї 27 жовтня, Путін продовжив заперечувати суверенітет України. Він у своїй промові наголосив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути винятково Росія, яка буцімто "створила" нашу державу.

Диктатор з Кремля повторив, що це "історичний факт", а також вкотре повторив наратив про "один народ". За запевненнями Путіна, цей самий "один народ" помилково розділили на "різні держави".

Нагадаємо! 26 жовтня Владімір Путін зробив іншу маразматичну заяву. Він зазначив, що Україна "втратила свій суверенітет", а також стала членом НАТО.

Укладачі звіту підкреслюють, що заяви Путіна – заперечення юридичного факту, що Україна – суверенна держава. Сама Росія визнавала як цей факт, так і те, що українці – самостійна нація. Натомість його заяви про "один народ" можуть свідчити про одне: диктатор з Кремля намагається знищити як українську державу, так і стерти з лиця землі поняття про український народ.

Владімір Путін не може ніяк змиритися з ідеєю про існування незалежної української національної ідентичності. А заяви, які він озвучує, у парі з повномасштабним вторгненням наштовхують аналітиків на нові припущення.

В Інституті з вивчення війни вважають, що ці дії схиляють до думки, чи є війна Росії проти України геноцидом. Адже юридично геноцид – дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу.

Зауважимо, що про геноцид упродовж цих понад восьми місяців активно говорять як політики, так і аналітики. А закатовані та вбиті українці у Маріуполі, Волновасі, Бучі, Ірпені, Ізюмі, Лимані та інших населених пунктах це лише доказують.

Що ще скандального наговорив Путін

Під час свого виступу він вирішив озвучити чергову причину так званої "спецоперації". За словами диктатора з Кремля, у всьому винен рух тектонічних плит.

Не минулося і без згадок про "брудну бомбу" в Україні. За словами Путіна, по всіх закутках нашої країни збиратимуть залишки ядерного палива. З них зроблять ту саму бомбу, яку випустять з "Точки-У", намагаючись звинуватити Росію у ядерному ударі (закочуємо очі).

Якогось милого він ще й згадав Майдан. Президент Росії не розуміє, навіщо він стався. На думку диктатора, люди зібралися, щоб "показати, хто в домі хазяїн".

Водночас Путін заговорив про мир. Він прикинувся котом Леопольдом і заголосив про "давайте жити дружно, давайте вести діалоги". Диктатор під час свого виступу бідкався, що ніхто не хоче з ним співпрацювати. Воно й не дивно, адже навіть руку тиснути кривавому президенту ніхто не хоче.

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