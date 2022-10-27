Так, Путін виступив на сесії клубу "Валдай" в Москві. Він звинуватив Захід у всіх бідах світу. Зокрема, у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані, продовольчій кризі, а також руйнуванні "Північного потоку".

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Путін видав прохання про мир

Проте після палких звинувачень диктатор натякнув, що вже хоче миру. Він стверджує, нібито намагався порозумітися із Заходом.

Давайте жити дружно, давайте вести діалоги і зміцнювати довіру, а значить світ. Ми були абсолютно щирими,

– ляпнув Путін.

Однак він побідкався, що отримав відмову в співпраці. Очевидно, що співпрацювати з державою-терористкою, поки вона веде масштабну кровопролитну війну ніхто не хоче.

Що ще наговорив Путін

Диктатор заявив, нібито США та Захід дискредитували долар та інші резервні валюти. Звинуватив їх у крадіжці російських резервів.

Також він обурився ліквідацією іранського генерала Сулеймані. Ймовірно, Путін боїться, що його чекає така ж доля.

Також після виступу, відповідаючи на питання, Путін говорив традиційні байки про "один народ", "захист Донбасу" тощо.

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