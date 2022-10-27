Так, Путин выступил на сессии клуба "Валдай" в Москве. Он обвинил Запад во всех бедах мира. В частности, в обострении войны в Украине, разжигании конфликтов на Тайване, продовольственном кризисе, а также разрушении "Северного потока".
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Путин выдал просьбу о мире
Однако после горячих обвинений диктатор намекнул, что уже хочет мира. Он утверждает, что якобы пытался найти общий язык с Западом.
Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир. Мы были совершенно искренними,
– ляпнул Путин.
Однако он посетовал, что получил отказ в сотрудничестве. Очевидно, что сотрудничать с государством-террористом, пока оно ведет масштабную кровопролитную войну, никто не хочет.
Что еще наговорил Путин
- Диктатор заявил, что США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты. Обвинил их в краже российских резервов.
- Также он возмутился ликвидацией иранского генерала Сулеймани. Вероятно, Путин опасается, что его ждет такая же участь.
- Также после выступления, отвечая на вопросы, Путин рассказывал традиционные басни про "один народ", "защиту Донбасса" и т.д.
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