Новое обращение Путина транслировали российские пропагандистские СМИ. Российский президент традиционно выдал новую порцию лжи, передает 24 канал.

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Обвинение Запада во всех бедах

Путин начал речь с традиционных обвинений в сторону Запада. По его словам, это, мол, не российские оккупанты, а "коллективный Запад в последние месяцы сделал ряд шагов на обострение войны в Украине". Более того, Путин обвинил Запад в разжигании конфликтов на Тайване и в других регионах.

Прогнозы экспертов

Ранее эксперты прогнозировали, что Путин может сменить статус "спецоперации" на "контртеррористическую операцию" или войну. Для украинцев эти изменения не имеют никакого значения.

Украинские герои и дальше будут уверенно идти вперед и освобождать города и села от российских оккупантов. Тем временем для россиян это решение Путина – еще один гвоздь в крышку гроба.

Военный эксперт Денис Попович заявил, что начавшаяся после объявления о так называемой частичной мобилизации паника у граждан страны-оккупантки лишь усилится.

Путин не может пообещать своему "пушечному мясу" никакой конкретики. Россиянам предстоят только новые абсурдные заявления, которые на 100% состоят из фейков и кремлевских бездарных басен.

В ISW проанализировали ситуацию в России

По данным ISW, частичная мобилизация, которую объявил Путин, влияет на ситуацию в России больше, чем война. Кремль сам загнал себя в "тупик". Нарративы Путина постепенно подрываются, а люди впадают в панику.

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