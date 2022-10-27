Росія хоче переговорів з практичною метою
Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що переговорний процес, про який так мріє Росія, це вже не екзистенційне питання, не питання просто війни та мир.
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Прагнучи переговорів Путін переслідує практичні цілі. Адже Росії зараз потрібна оперативна пауза, щоб:
- хоча б 2 місяці потренувати мобілізованих,
- пересидіти кліматичний період, коли холоднішає і йдуть дощі, що заважають воювати,
- накопичити певну кількість ракет та іранських дронів,
- підвести накопичені резерви до лінії розмежування.
Зробивши усе це під час так званого "перемир'я", Росія спокійно зможе повторно масштабно атакувати всю Україну в ніч з 23 на 24 лютого. Подоляк наголосив, що такий план – очевидний.
Путін зараз не піде на справжнє перемир'я
А що, за словами радника ОП, ще більш очевидно – це те, що Росія не зупиниться самостійно. Адже, наприклад, Путін у своєму останньому зверненні повторив майже усе те саме, що говорить протягом 8 повних місяців повномасштабної війни. Мовляв, Росія воює з НАТО, України як держави немає, і її потрібно знищити, бо там є "біолабораторії", "брудні бомби" і бігають "нацисти".
Він щиро вважає, що має знищити місто Київ, наприклад, чи місто Львів, яке є символічним для нього з точки зору ненависті. Ми ж не поведемось на це, правильно?
– риторично запитав Подоляк.
Відповідно, у переговорному процесі немає ані прагматичного, ані екзистенційного, ані філософського сенсу. Ба більше, тут, як додав Подоляк, є ще й історична місія України – повернути Росію на те місце, яке вона має займати, зокрема в європейському вимірі.
"А це країна третього чи навіть четвертого плану. Це невеличка сировинна держава – велика по території, невеличка по розуму і невеличка по тих сервісах, які вона може дати сучасному світу", – зауважив радник голови ОП.
Він підкреслив – Україна набагато більш важлива для сьогоднішньої цивілізації, ніж Росія, бо саме Україна повертає цій цивілізації її ключові цінності. А заради цього потрібно працювати, і це важливо, бо в якийсь момент ця цивілізація була надто слабкою.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео
Путін закликав світ до "миру"
27 жовтня російський президент виступив на сесії клубу "Валдай" у Москві. Більшість його промови були присвячена традиційним звинуваченням Заходу, ніби саме ці країни винні і у загостренні війни в Україні, і розпалюванні конфліктів на Тайвані, а також продовольчій кризі та навіть руйнуванні "Північного потоку".
Це, звісно, вже нікого не дивує, але після цієї тиради воєнний злочинець Путін раптом заговорив про мир. Мовляв, він дуже до нього прагне, і нібито намагався порозумітися із Заходом. Президент-терорист сказав, що Росія була абсолютно щирою, але отримала відмову у співпраці.