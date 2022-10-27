Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що в такому випадку ЗСУ мають ефективно відпрацювати – росіяни мають програти Донецьк, Луганськ, Херсон.

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Михайло Подоляк каже, що перед тим, як заходити у Крим – який ми можемо забрати дипломатично, скажемо: у вас є 48 годин, аби залишити територію Криму.

Тільки після того, як Росія отримає все – з фізичної точки зору, коли вона позбудеться своїх "вампірських зубів", після цього вона вестиме переговори,

– переконаний радник глави ОПУ.

Росія розмовлятиме лише після поразки на полі бою

"Я хочу, аби і наші партнери це розуміли, тому що є причинно-наслідкові зв’язки. Не можна прийти і просто так сказати, що давайте розмовляти", – додає Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк радник глави Офісу Президента України Особливо це не працює із країнами, які залишись у 16-17 столітті, які досі вважають, що є тільки один аргумент у переговорах – сила. Якщо єдиним аргументом є сила, то ми це пояснюємо нашим партнерам, що давайте доведемо до кінця силову складову переговорів, бо сьогодні переговори ведуть ЗСУ.

Після цього можемо перейти у дипломатичну площину переговорів і там буде лише три аспекти:

Росія має забути слово "Україна" і не дивитись у наш бік. Ми це зафіксуємо;

Росія повинна виплатити українцям всі компенсації за скоєне;

Ми надамо величезний список військових злочинців і колаборантів – вони мають пройти слідчі процедури.

Нам не потрібні посередники, каже Подоляк, у нас є свій фантастичний посередник – Збройні Сили України.

Прем'єру розмови із Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 каналу, сьогодні о 20:00.