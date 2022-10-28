Соответствующее заявление было сделано в Институте по изучению войны. Аналитики отмечают, что Путин не оставляет попыток отвергнуть идею суверенитета Украины. Таким образом, президент России делает все возможное, чтобы переговоров между Киевом и Москвой не состоялось.

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Путин продолжает плодить маразматические заявления

Во время своего выступления на Валдае 27 октября Путин продолжил отрицать суверенитет Украины. Он в своей речи подчеркнул, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть исключительно Россия, которая якобы "создала" наше государство.

Диктатор из Кремля повторил, что это "исторический факт", а также еще раз повторил нарратив об "одном народе". По заверениям Путина, этот самый "один народ" ошибочно разделили на "разные государства".

Напомним! 26 октября Владимир Путин сделал другое маразматическое заявление. Он отметил, что Украина "потеряла свой суверенитет", а также стала членом НАТО.

Составители отчета подчеркивают, что заявления Путина – отрицание юридического факта, что Украина – суверенное государство. Сама Россия признавала как этот факт, так и то, что украинцы – самостоятельная нация. Его заявления об "одном народе" могут свидетельствовать об одном: диктатор из Кремля пытается уничтожить как украинское государство, так и стереть с лица земли понятие об украинском народе.

Владимир Путин не может смириться с идеей о существовании независимой украинской национальной идентичности. А озвучиваемые им заявления в паре с полномасштабным вторжением наталкивают аналитиков на новые предположения.

В Институте по изучению войны считают, что эти действия склоняют к мнению, является ли война России против Украины геноцидом. Ведь юридически геноцид – действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

Отметим, что о геноциде на протяжении этих более восьми месяцев активно говорят как политики, так и аналитики. А замученные и убитые украинцы в Мариуполе, Волновахе, Буче, Ирпене, Изюме, Лимане и других населенных пунктах это доказывают.

Что еще скандального наговорил Путин

Во время своего выступления он решил озвучить очередную причину так называемой "спецоперации". По словам диктатора из Кремля, во всем виновато движение тектонических плит.

Не обошлось и без упоминаний о "грязной бомбе" в Украине. По словам Путина, во всех уголках нашей страны будут собирать остатки ядерного топлива. Из них сделают ту же бомбу, которую выпустят из "Точки-У", пытаясь обвинить Россию в ядерном ударе.

Он еще и вспомнил Майдан. Президент России не понимает, зачем он случился. По мнению диктатора, люди собрались, чтобы "показать кто в доме хозяин".

В то же время Путин заговорил о мире. Он притворился котом Леопольдом и запричитал о "давайте жить дружно, давайте вести диалоги". Диктатор во время своего выступления сетовал, что никто не хочет с ним сотрудничать. Оно и не удивительно, ведь даже руку давить кровавому президенту никто не хочет.

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