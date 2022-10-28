Соответствующее заявление было сделано в Институте по изучению войны. Аналитики отмечают, что Путин не оставляет попыток отвергнуть идею суверенитета Украины. Таким образом, президент России делает все возможное, чтобы переговоров между Киевом и Москвой не состоялось.
Читайте также Путин нашел "виновных" в войне в Украине: главное из речи на "Валдае"
Путин продолжает плодить маразматические заявления
Во время своего выступления на Валдае 27 октября Путин продолжил отрицать суверенитет Украины. Он в своей речи подчеркнул, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть исключительно Россия, которая якобы "создала" наше государство.
Диктатор из Кремля повторил, что это "исторический факт", а также еще раз повторил нарратив об "одном народе". По заверениям Путина, этот самый "один народ" ошибочно разделили на "разные государства".
Составители отчета подчеркивают, что заявления Путина – отрицание юридического факта, что Украина – суверенное государство. Сама Россия признавала как этот факт, так и то, что украинцы – самостоятельная нация. Его заявления об "одном народе" могут свидетельствовать об одном: диктатор из Кремля пытается уничтожить как украинское государство, так и стереть с лица земли понятие об украинском народе.
Владимир Путин не может смириться с идеей о существовании независимой украинской национальной идентичности. А озвучиваемые им заявления в паре с полномасштабным вторжением наталкивают аналитиков на новые предположения.
В Институте по изучению войны считают, что эти действия склоняют к мнению, является ли война России против Украины геноцидом. Ведь юридически геноцид – действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу.
Отметим, что о геноциде на протяжении этих более восьми месяцев активно говорят как политики, так и аналитики. А замученные и убитые украинцы в Мариуполе, Волновахе, Буче, Ирпене, Изюме, Лимане и других населенных пунктах это доказывают.
Что еще скандального наговорил Путин
- Во время своего выступления он решил озвучить очередную причину так называемой "спецоперации". По словам диктатора из Кремля, во всем виновато движение тектонических плит.
- Не обошлось и без упоминаний о "грязной бомбе" в Украине. По словам Путина, во всех уголках нашей страны будут собирать остатки ядерного топлива. Из них сделают ту же бомбу, которую выпустят из "Точки-У", пытаясь обвинить Россию в ядерном ударе.
- Он еще и вспомнил Майдан. Президент России не понимает, зачем он случился. По мнению диктатора, люди собрались, чтобы "показать кто в доме хозяин".
- В то же время Путин заговорил о мире. Он притворился котом Леопольдом и запричитал о "давайте жить дружно, давайте вести диалоги". Диктатор во время своего выступления сетовал, что никто не хочет с ним сотрудничать. Оно и не удивительно, ведь даже руку давить кровавому президенту никто не хочет.
Достойно внимания – Спартак Суббота рассказал о прогрессе болезни Путина: смотрите видео