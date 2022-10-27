Диктатор вкотре назвав "антидержавним переворотом" Євромайдан, внаслідок якого повалили проросійську владу, передає 24 канал.

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Путін цинічно почав говорити про своє бачення Майдану, хоч його ніхто не питав. Він сказав, мовляв, не розуміє, навіщо це сталось.

Відповіді немає. Ну, можливо, тільки одна: показати, хто в домі хазяїн. "Усім сидіти, вибачте мені, усім сидіти на дупі рівно і не крякати", "буде так, як ми скажемо",

– видав Путін.

Диктатор додав, що інакше не може пояснити. Ймовірно, тому, що в Росії поняття "демократія" або "протести" не надто поширені.

У Януковича не було шансів

Російський диктатор визнав, що його посіпака Віктор Янукович не мав шансів знову стати президентом у 2014 році.

"Віктор Федорович на мене не образиться, але у 2014 році у нього було мало шансів... Янукович відмовився від влади", – сказав Путін.

Зауважимо, що основна частина промови Путіна складалась зі звинувачень у бік Заходу. Про Україну диктатор згадав після виступу, відповідаючи на питання. У цьому контексті лунали байки про "братні народи" та "захист Донбасу".

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