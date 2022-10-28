Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що ця ПВК уже не вперше займається вербуванням найманців за кордоном.

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Чому ПВК "Вагнера" вербує афганських спецпризначенців

Мусієнко зазначив, що вагнерівці зазнали значних втрат у війні з Україною та суттєво зменшили свою боєздатність. Наразі це вже не та приватна військова компанія, яка була приблизно рік тому.

Сама ПВК "Вагнера" деградувала – вона постійно знижувала вимоги та критерії, які необхідні для участі в цій організації. Якщо раніше вона набирала тих, хто мав бойовий досвід, то тепер дійшла до вербування в'язнів.

Це ж не перший раз вербування оголошується,

– сказав Мусієнко.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, раніше таке вербування відбувалося в країнах Близького Сходу, наприклад, у Сирії, в Лівані та в Іраку, а також у деяких країнах Африки, де безпосередньо були присутні найманці ПВК "Вагнера".

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Наскільки небезпечні афганські командос

Мусієнко зауважив, що спецпризначенці є найефективнішим та найбоєздатнішим крилом їхньої афганської армії. Коли наступали таліби, то саме ці командос воювали й чинили їм опір.

Водночас, за його словами, їхній бойовий досвід зводиться до протистояння талібам. Це протистояння не мало постійної тенденції, а свої навички та уміння вони продемонстрували головним чином лише тоді, коли "Талібан" пішов захоплювати владу в Кабулі.

В іншій частині якоїсь боєздатності, якогось досвіду ними не було продемонстровано. Тому ось на це можна зробити акцент як на характеристику, скажімо, негативну для них,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

Тому що, додав Мусієнко, величезного бойового досвіду в них немає. Але з тих бойових дій та навчань, які пройшли ці командос, вони все ж мають якийсь досвід.

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