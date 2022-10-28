Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що ця ПВК уже не вперше займається вербуванням найманців за кордоном.
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Чому ПВК "Вагнера" вербує афганських спецпризначенців
Мусієнко зазначив, що вагнерівці зазнали значних втрат у війні з Україною та суттєво зменшили свою боєздатність. Наразі це вже не та приватна військова компанія, яка була приблизно рік тому.
Сама ПВК "Вагнера" деградувала – вона постійно знижувала вимоги та критерії, які необхідні для участі в цій організації. Якщо раніше вона набирала тих, хто мав бойовий досвід, то тепер дійшла до вербування в'язнів.
Це ж не перший раз вербування оголошується,
– сказав Мусієнко.
За словами керівника Центру військово-правових досліджень, раніше таке вербування відбувалося в країнах Близького Сходу, наприклад, у Сирії, в Лівані та в Іраку, а також у деяких країнах Африки, де безпосередньо були присутні найманці ПВК "Вагнера".
Наскільки небезпечні афганські командос, яких вербують вагнерівці для війни в Україні: дивіться відео
Наскільки небезпечні афганські командос
Мусієнко зауважив, що спецпризначенці є найефективнішим та найбоєздатнішим крилом їхньої афганської армії. Коли наступали таліби, то саме ці командос воювали й чинили їм опір.
Водночас, за його словами, їхній бойовий досвід зводиться до протистояння талібам. Це протистояння не мало постійної тенденції, а свої навички та уміння вони продемонстрували головним чином лише тоді, коли "Талібан" пішов захоплювати владу в Кабулі.
В іншій частині якоїсь боєздатності, якогось досвіду ними не було продемонстровано. Тому ось на це можна зробити акцент як на характеристику, скажімо, негативну для них,
– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.
Тому що, додав Мусієнко, величезного бойового досвіду в них немає. Але з тих бойових дій та навчань, які пройшли ці командос, вони все ж мають якийсь досвід.
Набір до армії Росії: що відомо
- 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу Путіна. Хоча влада Росії це заперечує.
- Російська ПВК "Вагнера" шукає найманців за межами держави-агресорки. Причина – шалені втрати на війні в Україні. За даними ЗМІ, найманців шукають у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, країнах Латинської Америки тощо.
- Росія також продовжує перекидати на війну проти України в'язнів. Новомобілізованих "записують" до ПВК "Вагнера". Цікаво, що відправляють на фронт навіть тих, у кого дуже серйозні проблеми зі здоров'ям.
- Водночас більшість ув'язнених осіб, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.